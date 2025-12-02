إعلان

"بحوث الصحراء" يوزّع شتلات الزيتون على منتفعي التجمعات التنموية في سيناء

كتب : مصراوي

09:33 م 02/12/2025

شتلات الزيتون

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

القاهرة - أ ش أ:

بدأ مركز بحوث الصحراء تنفيذ خطة موسّعة لتوزيع شتلات الزيتون على المنتفعين داخل التجمعات التنموية في سيناء، وعلى رأسها تجمع النهايات بجنوب سيناء؛ تنفيذا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ودعمًا لجهود التوسع الزراعي وتنمية المناطق الصحراوية.

وذكرت وزارة الزراعة - في بيان اليوم الثلاثاء - أن ذلك يأتي في إطار توجيهات وزير الزراعة خلال زيارته الميدانية الأخيرة، والتي تفقد خلالها مركز الخدمات التنموية بسهل القاع، حيث أكد سرعة توفير الشتلات للمزارعين وتهيئة الظروف اللازمة لضمان نجاح عمليات الزراعة داخل التجمعات.

من جانبه..قال رئيس مركز بحوث الصحراء الدكتور حسام شوقي إن المركز بدأ بالفعل في تنفيذ التوجيهات من خلال مدّ التجمعات التنموية باحتياجاتها من شتلات الزيتون، موضحا أن عملية التوزيع تُنفَّذ بالتنسيق مع ممثلي التجمعات الزراعية لضمان وصول الشتلات إلى مستحقيها بسرعة وكفاءة.

وأضاف أن مركز بحوث الصحراء يعمل بالتوازي على بدء المرحلة الثانية من مشروع التجمعات التنموية من خلال تقديم الدعم الفني الكامل للمزارعين ، والذي يشمل التدريب على طرق الزراعة الصحيحة ومتطلبات الخدمة الزراعية، بجانب المتابعة الميدانية المستمرة؛ لضمان تحقيق أفضل النتائج.

وتأتي هذه الجهود في إطار مبادرة وزارة الزراعة لتعزيز التنمية الزراعية المستدامة ورفع كفاءة الأراضي بالمناطق الصحراوية؛ بما يسهم في تحسين مستوى معيشة السكان وخلق فرص تنموية داخل التجمعات الجديدة بسيناء.

هذا المحتوى من

Asha

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

شتلات الزيتون مركز بحوث الصحراء

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

النتيجة الرسمية الكاملة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب في 13 محافظة | مستند
انخفاض أسعار 12 سيارة جديدة حتى 100 ألف جنيه في اليوم الأول من ديسمبر .. التفاصيل
عطل فني بالخط الثاني للمترو.. ويؤثر على الحركة في الاتجاهين
عاجل| بوتين يحذّر أوروبا من شن حرب على روسيا.. ويؤكد: لن يبقى أحد للتفاوض