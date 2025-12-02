إعلان

إتاحة خدمة حجز تذاكر 4 قطارات عبر وكلاء البيع المعتمدين

كتب : محمد نصار

09:25 م 02/12/2025

الهيئة القومية لسكك حديد مصر

كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن إتاحة خدمة حجز تذاكر 4 قطارات (الدرجة الثانية - فاخرة) عبر منظومة الحجز الإلكتروني المتاحة لوكلاء البيع المعتمدين، وذلك في إطار خطة الهيئة لتسهيل خدمات الحجز المقدمة لجمهور المسافرين، وذلك اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 3/12/2025.

وتتضمن الخدمة الجديدة إدراج القطارين (926/927) الإسكندرية/أسيوط والعكس، والقطارين (930/929) القاهرة/أسيوط والعكس، بما يسهم في تحقيق المرونة وتعزيز الاعتماد على الأنظمة الرقمية في عمليات الحجز، وتمكين المسافرين من الحصول على التذاكر بسهولة، خاصة في أوقات الذروة والإقبال المرتفع على تذاكر السفر.

وأكدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر حرصها على تعزيز البنية التكنولوجية لمنظومة الحجز، مع التوسع في الاعتماد على القنوات الرقمية ووكلاء البيع المعتمدين، بما يضمن توفير خدمة متكاملة تلبي احتياجات المستخدمين وتواكب جهود الدولة في التحول الرقمي.

الهيئة القومية لسكك حديد مصر حجز تذاكر 4 قطارات عبر وكلاء البيع المعتمدين منظومة الحجز الإلكتروني

