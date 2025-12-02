الرباط - أ ش أ:

ثمن وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، انضمام المغرب للمبادرة الدولية للتكيف مع التغيرات المناخية (AWARe) ومشاركتها الفعالة بها، حيث تم الانتهاء من إعداد مقترح لمشروع إقليمي في مجال تحلية المياه باستخدام مصادر الطاقة المتجددة لأغراض الإنتاج الكثيف للغذاء، يتم تطبيقه في كلٍ من: مصر، المغرب، الأردن، وتونس، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).

جاء ذلك خلال لقاء وزير الري مع نزار بركة وزير المياه المغربي، على هامش فعاليات "الكونجرس العالمي التاسع عشر للمياه" المنعقد بالمملكة المغربية، لبحث سبل تعزيز التعاون بين مصر والمغرب في مجال المياه.

وتوجه الوزير بالدعوة للجانب المغربي للمشاركة الفعالة في جهود تعبئة الموارد المالية اللازمة لتنفيذ المشروع بناء على نتائج ورشة العمل التي عقدت بالأردن في سبتمبر الماضي، بمشاركة الجهات المانحة لاستكشاف فرص تمويل هذا المشروع.

وخلال اللقاء، أكد الدكتور سويلم على الروابط الأخوية التاريخية التي تجمع مصر والمغرب، وحرص مصر على تعزيز التعاون مع المغرب من خلال الجيل الثاني لمنظومة الري المصرية (2.0)، بما يشمله من محاور لتحديث الإدارة المائية ورفع كفاءة الاستخدام، والتي تتيح فرصا جديدة للتعاون بين البلدين.. مؤكدا حرص مصر على تبادل الخبرات والزيارات والتجارب الفنية بين البلدين، خاصةً في مجالات التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء والتحول الرقمي والإدارة الذكية للمياه.

وتم خلال اللقاء استعراض موقف تفعيل بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين مصر والمغرب في مجال الإدارة المستدامة للموارد المائية على هامش مؤتمر المناخ (COP28) في شهر ديسمبر 2023، والتي تتضمن التعاون في مجالات: حصاد مياه الأمطار والسيول، وتصميم وإدارة السدود والمنشآت المائية، وتنمية واستخدام التقنيات الحديثة لمعالجة مياه الصرف الزراعي، والتكيف مع آثار التغيرات المناخية على الموارد المائية، ورفع كفاءة وبناء قدرات الكوادر العاملة في مجال المياه، وتطوير تقنيات تحلية المياه.

كما تمت مناقشة المقترح الخاص بإعداد نظم للإنذار المبكر للظواهر الهيدرولوجية لإقليم شمال إفريقيا، بالتعاون مع منظمة الأرصاد الدولية (WMO)، تمهيدا لبحث إجراءات تمويل التنفيذ بالتعاون مع شركاء التنمية.

واستعرض وزير الري مجالات التدريب وبناء القدرات التي تقدمها مصر من خلال مركز التدريب الإفريقي للمياه والتكيف المناخي (PACWA)، والتي شارك فيها عدد من الكوادر الفنية المغربية.

وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في الفعاليات الإقليمية والدولية، مثل مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، حيث

تحرص مصر على إبراز قضايا المياه والمناخ على الأجندتين الإقليمية والدولية.

كما تم بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك فيما يتعلق بأعمال مجلس وزراء المياه الأفارقة (أمكاو)، خاصة أن المغرب تعد نائب رئيس المجلس عن إقليم شمال إفريقيا.