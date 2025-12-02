إعلان

رئيس "الشيوخ" يؤكد أهمية الدور المحوري للبرلمان العربي في خدمة القضايا العربية

كتب : نشأت علي

04:16 م 02/12/2025

المستشار عصام الدين فريد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد المستشار عصام الدين فريد رئيس مجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، أهمية الدور المحوري الذي يقوم به البرلمان العربي في خدمة القضايا العربية، مشددا على أهمية الدبلوماسية البرلمانية في ظل التحديات الراهنة التي تتطلب تكاتف الجهود على كافة المستويات، لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية للشعوب العربية.

جاء ذلك خلال استقبال المستشار عصام الدين فريد، اليوم الثلاثاء بمقر المجلس، لرئيس البرلمان العربي محمد أحمد اليماحي، والوفد المرافق له، حيث تناول اللقاء سبل دعم التعاون الثنائي بين المجلس والبرلمان لتعزيز العمل العربي المشترك وخدمة قضايا الأمة العربية.

وفي مستهل اللقاء، رحب رئيس المجلس برئيس البرلمان العربي والوفد الموافق له، مؤكداً حرص مجلس الشيوخ على التنسيق الثنائي المستمر، بهدف دعم العمل البرلماني العربي المشترك.

ومن جهته، قدم اليماحي التهنئة للمستشار فريد بمناسبة توليه رئاسة مجلس الشيوخ، معربأً عن ثقته في أن مجلس الشيوخ سيكون على قدر آمال الشعب المصري في ممارسة دوره النيابي والتشريعي.

وأشاد اليماحي بدور مصر بقيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي في دعم البرلمان العربي، وكذلك دعم القضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية التي ستظل قضية العرب الأولى.

وقد حضر اللقاء اللواء أحمد العوضي والمستشار فارس سعد وكيلا المجلس، والسفير محمد العرابي عضو المجلس، والمستشار الدكتور أحمد عبدالغني أمين عام مجلس الشيوخ، والمستشار عمرو يسرى المستشار القانوني لرئيس المجلس.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المستشار عصام الدين فريد البرلمان العربي القضايا العربية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

النتيجة الرسمية الكاملة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب في 13 محافظة | مستند
انخفاض أسعار 12 سيارة جديدة حتى 100 ألف جنيه في اليوم الأول من ديسمبر .. التفاصيل
حالة الطقس اليوم.. سحب منخفضة وأمطار متفاوتة الشدة خلال ساعات
صدق أو لا تصدق| هيونداي أكسنت RB مستعملة بسعر أعلى من الزيرو 2026