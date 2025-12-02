أكد المستشار عصام الدين فريد رئيس مجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، أهمية الدور المحوري الذي يقوم به البرلمان العربي في خدمة القضايا العربية، مشددا على أهمية الدبلوماسية البرلمانية في ظل التحديات الراهنة التي تتطلب تكاتف الجهود على كافة المستويات، لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية للشعوب العربية.

جاء ذلك خلال استقبال المستشار عصام الدين فريد، اليوم الثلاثاء بمقر المجلس، لرئيس البرلمان العربي محمد أحمد اليماحي، والوفد المرافق له، حيث تناول اللقاء سبل دعم التعاون الثنائي بين المجلس والبرلمان لتعزيز العمل العربي المشترك وخدمة قضايا الأمة العربية.

وفي مستهل اللقاء، رحب رئيس المجلس برئيس البرلمان العربي والوفد الموافق له، مؤكداً حرص مجلس الشيوخ على التنسيق الثنائي المستمر، بهدف دعم العمل البرلماني العربي المشترك.

ومن جهته، قدم اليماحي التهنئة للمستشار فريد بمناسبة توليه رئاسة مجلس الشيوخ، معربأً عن ثقته في أن مجلس الشيوخ سيكون على قدر آمال الشعب المصري في ممارسة دوره النيابي والتشريعي.

وأشاد اليماحي بدور مصر بقيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي في دعم البرلمان العربي، وكذلك دعم القضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية التي ستظل قضية العرب الأولى.

وقد حضر اللقاء اللواء أحمد العوضي والمستشار فارس سعد وكيلا المجلس، والسفير محمد العرابي عضو المجلس، والمستشار الدكتور أحمد عبدالغني أمين عام مجلس الشيوخ، والمستشار عمرو يسرى المستشار القانوني لرئيس المجلس.