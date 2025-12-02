أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق عن توفير وتفعيل ماكينات الدفع الإلكتروني بالفيزا وذلك داخل جميع منافذ صرف التذاكر و مكاتب الاشتراكات بمحطات الخط الأول والثاني .



وأكد المهندس على الفضالي العضو المنتدب التنفيذي للشركة أنه تنفيذا لتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير تقدم هذه الخدمة من منطلق الحرص على تقديم أفضل الخدمات لجمهور الركاب وسهولة وسرعة عمليات الدفع وتوفيرا للوقت والجهد ومنعا للزحام أمام شبابيك التذاكر بسبب عدم توافر الفكة الأمر الذي يجعل عملية الشراء والدفع لا تستغرق دقائق معدودة.



وأضاف المهندس علي الفضالي، أن العمل داخل المرفق يجرى على قدم وساق لتقديم أفضل الخدمات الممكنة لجمهور الركاب مناشدين جمهور الركاب أنه في حالة وجود أي شكوى سرعة التواصل عبر الخط الساخن 16048 وعبر الرقم المخصص لخدمة الواتس آب ( 01221116048 ) وعبر الصفحة الرسمية لمترو القاهرة والموقع الرسمي للشركة CAIROMETRO.GOV.EG لتلقي كافة الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات الخاصة بجمهور الركاب ومن خلال أيضا مكاتب منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة والمتواجدة بعدد من المحطات بالخط الأول والثاني.