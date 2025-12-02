تهديدات باستئناف الحرب.. سمير غطاس: نتنياهو يُواجه اتهامات بالرشوة

كشف الدكتور سمير غطاس رئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، عن توجيه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب دعوة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لزيارة الولايات المتحدة.

أشار غطاس خلال اتصال هاتفي مع برنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر" مساء الاثنين، إلى أن هذه الزيارة قد تشهد تطورات مهمة مرتبطة بملفات المنطقة.

ولفت إلى أن عودة ترامب المحتملة للمشهد السياسي الأمريكي، مع استمرار نتنياهو في منصبه، قد تؤدي إلى بلورة تنسيق سياسي وعسكري متزايد بين الطرفين حيال قضايا الشرق الأوسط.

وحذّر غطاس من إمكانية تجدد المواجهات العسكرية في المنطقة، خاصة على جبهتي غزة ولبنان، لافتًا إلى تصريحات إسرائيلية مهددة باستئناف العمليات العسكرية في جنوب لبنان.

وأضاف: "توجد مؤشرات على تفكير إسرائيلي وأمريكي بعمل عسكري منسق، خاصة في ظل الحديث عن توسيع القصف الجوي في جنوب لبنان، وإعادة إيران بناء قدراتها العسكرية".

وأكد أن هذا السيناريو يكتسب زخمًا في ظل التوترات المتصاعدة والضغوط السياسية الداخلية على الحكومة الإسرائيلية.

كما تناول غطاس الجدل الدائر داخل إسرائيل حول طلب العفو الذي تقدم به نتنياهو، واصفًا إياه بأنه الملف الأكثر إثارة للرأي العام، وهو ما تجلى في حجم المظاهرات الاحتجاجية الأخيرة.

ولفت إلى هجوم المعارضة الإسرائيلية على طلب العفو لعدم تضمنه إقرارًا بالذنب، مما أثار غضب قطاعات واسعة.

وأشار إلى أن البت في هذا الملف قد يستغرق شهرًا أو شهرين، مؤكدًا أنه سيبقى في صدارة المشهد السياسي قريبًا.

واختتم بالتأكيد على أن رئيس الوزراء الإسرائيلي لا يزال يواجه أربع قضايا فساد، تتعلق بالرشوة وتلقي هدايا غير مشروعة، أبرزها قضية صفقة الغواصات الألمانية التي يتهم فيها نتنياهو بتلقي رشى.