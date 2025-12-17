أعلن الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، استمرار العمل بوتيرة متسارعة في تنفيذ المبادرات الرئاسية للصحة العامة، وفي مقدمتها مبادرة "إنهاء قوائم الانتظار"، التي تهدف إلى القضاء على فترات الانتظار الطويلة وغير المبررة للعمليات الجراحية الدقيقة والحرجة.

وقال عبدالغفار، خلال تصريحاته لبرنامج "كل الأبعاد" على قناة "إكسترا نيوز"، إن المبادرة تركز بشكل أساسي على تخصصات حيوية مثل جراحات القلب المفتوح والقسطرة القلبية وزراعة القرنية، مثمناً الدور المحوري الذي يلعبه البنك المركزي المصري برئاسة المحافظ حسن عبدالله، وبالتنسيق مع صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، في توفير الدعم المالي اللازم لهذه التدخلات المنقذة للحياة.

وأضاف أن التعاون المثمر بين البنك المركزي والصندوق منذ عام 2024 أدى إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع؛ حيث تم إجراء عمليات قسطرة وقلب مفتوح لأكثر من 26 ألف مواطن، بالإضافة إلى إجراء جراحات تغيير المفاصل لما يزيد عن 13 ألف مريض، واستفادة نحو 800 مريض من عمليات زراعة القرنية.

وذكر أن الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، قد شهد اليوم مراسم توقيع بروتوكول تعاون جديد مع محافظ البنك المركزي، يهدف إلى تأمين التمويل اللازم للمبادرة من قِبل البنك واتحاد البنوك لمدة ثلاث سنوات قادمة.

وأكد أن هذا البروتوكول يمثل ركيزة أساسية لتحقيق الاستدامة المالية للمبادرة، بما يضمن استيعاب أعداد كبيرة من المرضى وتخفيف معاناتهم، وصولاً إلى الهدف الأسمى وهو الوصول بـ "قوائم الانتظار" إلى الصفر في كافة التخصصات المشمولة.