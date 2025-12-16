كتب – محمد عبدالناصر:

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، إتاحة الاستعلام عن القبول المبدئي وموعد ومكان خوض الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل عدد (61) وظيفة بمصلحة الطب الشرعي بوزارة العدل، وذلك عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية:

وتشمل الوظائف عدد (44) وظيفة معاون طبيب، وعدد (17) وظيفة حرفي.

وكان الجهاز قد أعلن عن هاتين المسابقتين في 29 سبتمبر، وفتح باب التقديم خلال الفترة من 15 حتى 28 أكتوبر 2025.

وأوضح الجهاز أن الامتحان الإلكتروني سيُعقد وفقًا للمواعيد المُعلنة لكل متقدم على صفحة الاستعلام بالموقع، مهيبًا بالمتقدمين الالتزام بالتعليمات والإرشادات المنشورة على بوابة الوظائف الحكومية، ومتابعة كافة التفاصيل المتعلقة بالامتحانات.