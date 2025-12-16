القاهرة- أ ش أ:

أشاد الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، بالدعم المتواصل الذي يقدمه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، للأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، بما يعزز مسيرة التطوير والتحديث في المؤسسات الدينية والتعليمية.

جاء ذلك خلال حضور الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، انطلاق فعاليات الملتقى الرابع لضمان جودة التعليم الأزهري، والذي يعقد برئاسة الدكتور محمد عبدالرحمن الضويني وكيل الأزهر الشريف نائبًا عن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وبحضور رفيع المستوى من علماء الأزهر الشريف، ومشاركة لافتة من الطلاب الوافدين من أكثر من خمسين دولة.

وأكد وزير الأوقاف- في كلمته- أن التعليم الأزهري ركيزة أساسية لبناء الوعي الرشيد وترسيخ القيم الدينية والوطنية، مشددًا على أن ضمان الجودة بات ضرورة تفرضها متغيرات العصر، عبر تطوير المناهج وتأهيل المعلم وتحديث آليات التقييم، مع الحفاظ على الثوابت والهوية الأزهرية.

واختُتمت فعاليات الملتقى بتكريم عدد من قيادات الأزهر الشريف وأعضاء المنصة، تقديرًا لجهودهم في دعم منظومة ضمان الجودة والارتقاء بالتعليم الأزهري.

جاء ذلك في إطار دعم جهود تطوير منظومة التعليم بالأزهر وتعزيز معايير الجودة والاعتماد، بما يسهم في الارتقاء بالعملية التعليمية ومخرجاتها، والحفاظ على الهوية الأزهرية ومنهجها الوسطي المعتدل.