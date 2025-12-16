أعلنت نقابة المحامين كشوف الناخبين الخاصة بنقابات المرحلة الثانية من انتخابات النقابات الفرعية؛ تمهيدًا لانطلاق العملية الانتخابية وَفق الجدول الزمني المقرر.

وجاء الإعلان بعد انتهاء استقبال وفحص ملفات الترشح؛ إذ تشمل المرحلة الثانية عددًا من النقابات الفرعية في محافظات الجمهورية، وهي كالتالي: (شمال القاهرة- جنوب القاهرة- القاهرة الجديدة- حلوان- جنوب الجيزة- شمال الجيزة- شمال الدقهلية- جنوب الدقهلية- الإسكندرية- شمال البحيرة- جنوب البحيرة- مرسى مطروح- شرق طنطا- غرب طنطا- جنوب الشرقية- شمال الشرقية- السويس- أسوان).

ويستعرض "مصراوي" في هذا التقرير موعد انتخابات النقابات الفرعية للمحامين 2025، بمراحلها المختلفة، بالإضافة إلى رابط كشوف الناخبين الخاصة بنقابات المرحلة الثانية.

جدول مواعيد انتخابات النقابات الفرعية للمحامين 2025

المرحلة الأولى: من المقرر أن تعقد الانتخابات يوم السبت الموافق 17 يناير 2026، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني تجرى الإعادة يوم السبت 31 يناير 2026.

وتشمل هذه المرحلة النقابات الفرعية التالية: (الأقصر، قنا، سوهاج، شمال أسيوط، جنوب أسيوط، المنيا، بني سويف، الفيوم، الوادي الجديد، البحر الأحمر، شمال سيناء، جنوب سيناء، الإسماعيلية، بورسعيد، دمياط، المنوفية، كفر الشيخ، شمال القليوبية، جنوب القليوبية).

المرحلة الثانية: تعقد انتخابات المرحلة الثانية يوم السبت الموافق 31 يناير 2026، على أن تكون الإعادة -حال عدم اكتمال النصاب القانوني- يوم السبت الموافق 14 فبراير 2026.

وتشمل هذه المرحلة النقابات الفرعية التالية: (شمال القاهرة، جنوب القاهرة، القاهرة الجديدة، حلوان، جنوب الجيزة، شمال الجيزة، شمال الدقهلية، جنوب الدقهلية، الإسكندرية، شمال البحيرة، جنوب البحيرة، مرسى مطروح، شرق طنطا، غرب طنطا، جنوب الشرقية، شمال الشرقية، السويس، أسوان).

رابط أسماء الناخبين

يمكنكم الاطلاع على الكشوف الكاملة لأسماء الناخبين بالمرحلة الثانية من انتخابات النقابات الفرعية للمحامين 2025، عن طريق الضغط هنـــــــــــــا.