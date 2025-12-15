إعلان

وزير السياحة لـ"مصراوي": ارتفاع متوسط إنفاق السائح خلال العام الجاري إلى 94 دولارًا

كتب : محمد أبو بكر

08:02 م 15/12/2025

أرشيفية

كشف شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أن متوسط إنفاق السائح شهد ارتفاعاً ملحوظاً هذا العام.

وأضاف وزير السياحة، في تصريحات لمصراوي، أن متوسط إنفاق السائح صعد لـ94 دولاراً وسيرتفع خلال الفترة المقبلة.

وبين "فتحي"، أن ذلك يعكس تحسنًا في نوعية الخدمات السياحية المقدمة وزيادة الطلب على المنتجات ذات القيمة المضافة.

وأكد أن الوزارة تجري حاليًا مسحًا ميدانيًا شاملاً لتحديث رقم متوسط الإنفاق بدقة أكبر، بما يساعد في بناء سياسات تسويقية واستثمارية أكثر كفاءة.

شريف فتحي وزير السياحة متوسط إنفاق السائح

