عمرو أديب: إسرائيل دولة مزيفة وبقاءها مشكوك فيه

كتب : حسن مرسي

10:57 م 12/12/2025

الإعلامي عمرو أديب

أكد الإعلامي عمرو أديب أن تقارير الصحافة الإسرائيلية عن تنامي القدرة العسكرية المصرية تثير الانزعاج الدائم لتل أبيب.

وقال أديب في برنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، أن هذا الانزعاج ينفي أي ادعاءات بتواطؤ مصري، مضيفًا أن تطوير السلاح المحلي والمسيرات والطائرات الشبحية أصبح واقعاً يغير قواعد اللعبة في المواجهات القصيرة المدى.

وأوضح أديب أن الفرق شاسع بين استيراد السلاح وتصنيعه محليًا، مشيرًا إلى أن المسافة القصيرة بين مصر وإسرائيل تجعل المسيرات سلاحًا فعالاً يصعب التصدي له.

وتابع أديب أن الردع الدفاعي يعني جعل أي مواجهة مكلفة للجميع، مؤكدًا أن مصر تسعى للسلام لكنها مستعدة دائمًا للحرب حفاظًا على حدودها.

وأكد مقدم "الحكاية" أن التعاون المصري التركي في التسليح، رغم الخلافات السابقة، يعكس تغليب المصلحة والحكمة من الرئيسين السيسي وأردوغان.

وأشار أديب إلى أن إسرائيل تعتبر أي دولة قوية تهديدًا بسبب عقدة الفناء، مشددًا على أن إسرائيل دولة مزيفة وبقاءها مشكوك فيه، معربًا عن اعتزازه بأن التقارير الإسرائيلية تثبت أهمية مصر الاستراتيجية.

