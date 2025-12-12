أكد حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، أن جميع السلع متوفرة في الأسواق بكميات تفوق الطلب بشكل ملحوظ.

وقال المنوفي في مداخلة هاتفية عبر فضائية "الشمس"، إن المعروض حاليًا أعلى من الطلب، مضيفًا أن فتح الدولة لمنافذ كثيرة أدى إلى انخفاض أسعار بعض السلع الأساسية في الفترة الأخيرة.

وأوضح موافي أن الأسواق تستعد لشهر رمضان المبارك الذي يفصلنا عنه أقل من 75 يوماً، مشيرًا إلى أنه لا داعي لشراء كميات زائدة عن الحاجة.

وتابع عضو شعبة المواد الغذائية، أن الاكتفاء بالضروريات فقط يجنب المواطنين التكالب غير المبرر، مؤكدًا أن الوفرة الحالية تضمن تلبية الاحتياجات دون قلق.

وأكد حازم المنوفي، ردًا على تساؤلات عن ارتفاع أسعار منتجات الألبان مع الشتاء، أن هذا غير صحيح تمامًا.

وأشار عضو شعبة المواد الغذائية، إلى أن فصل الشتاء يشهد وفرة أكبر في منتجات الألبان، ما يساهم في استقرار أسعارها.

