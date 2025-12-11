إعلان

بعد توجيه مدبولي.. وزير الصحة يتفقد "المرصد الإعلامي" لمتابعة آليات مواجهة الشائعات

كتب : أحمد جمعة

04:25 م 11/12/2025

الدكتور خالد عبدالغفار

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، اليوم، مقر المرصد الإعلامي بوزارة الصحة في العاصمة الإدارية الجديدة؛ لمتابعة آليات رصد الشائعات والتعامل معها.

وأكد عبدالغفار أن مواجهة الشائعات لا تقتصر على الرد السريع بعد رصدها، بل تتطلب سياسات إعلامية استباقية تعزز الشفافية وتبني ثقة المواطن، خاصة مع تكرار الشائعات الموسمية خلال فصل الشتاء وبداية العام الدراسي.

ووجه الوزير اللواء عمرو عايد، مساعد الوزير لنظم المعلومات والتحول الرقمي، بتزويد فريق المرصد الإعلامي بأحدث الأدوات والبرمجيات التكنولوجية التي تمكنهم من رصد وتحليل وتصنيف المحتوى المغلوط بسرعة ودقة عالية، بما يوفر الوقت ويرفع كفاءة الأداء.

من جانبه، أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، مساعد الوزير للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي، أن المرصد يتابع على مدار الساعة كل ما يُنشر عبر الصحف والقنوات الفضائية ومنصات التواصل الاجتماعي، للتحقق من صحة المعلومات المتداولة والرد الفوري على الشائعات والمعلومات المغلوطة ببيانات واضحة وشفافة، حفاظًا على الوعي المجتمعي وثقة المواطنين في المنظومة الصحية.

وأمس، أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أنه وجه المكاتب الإعلامية للوزارات والوزراء أنفسهم بالرد الفوري على الشائعات عند ظهورها.

وشدد مدبولي على أن الحكومة تحرص على نشر كافة البيانات الرسمية عبر مؤسساتها، مع إصدار قانون لتنظيم تداول المعلومات لتفادي استخدام نقص البيانات ذريعة لنشر الأكاذيب.

