أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، أن فعاليات اليوم الأول من الانتخابات بالأمس شهدت انتظامًا تامًا داخل اللجان، حيث استمرت عملية التصويت حتى ما بعد المواعيد الرسمية للإغلاق.

وأضافت عازر، أن البحيرة كانت آخر المحافظات غلقًا لصناديق الاقتراع نظرًا لتوافد أعداد كبيرة من المواطنين خلال الدقائق الأخيرة، مما استدعى مد فترة العمل حتى ما بعد العاشرة مساءً لتمكين جميع الناخبين من الإدلاء بأصواتهم دون أي تعطيل أو تأخير.

جاء ذلك في تصريحات أدلت بها لمصراوي من داخل غرفة التحكم والسيطرة بالديوان العام،

واشارت المحافظ إلى أن غرفة التحكم والسيطرة تعمل على مدار 24 ساعة لمتابعة المستجدات أولًا بأول والتدخل الفوري حال حدوث أي طارئ وهى تُعد "العقل الرئيسي" لإدارة الأحداث الهامة داخل المحافظة، إذ تضم ممثلي كافة الجهات المعنية بالعملية الانتخابية، بالإضافة إلى ممثلي شركات الخدمات لمتابعة حالة الطقس وتأثيراتها المحتملة على سير العملية الانتخابية.