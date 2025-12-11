إعلان

جاكلين عازر: البحيرة كانت آخر المحافظات غلقًا لصناديق الانتخابات بالأمس -فيديو

كتب : أحمد نصرة

01:24 م 11/12/2025

الدكتورة جاكلين عازر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، أن فعاليات اليوم الأول من الانتخابات بالأمس شهدت انتظامًا تامًا داخل اللجان، حيث استمرت عملية التصويت حتى ما بعد المواعيد الرسمية للإغلاق.

وأضافت عازر، أن البحيرة كانت آخر المحافظات غلقًا لصناديق الاقتراع نظرًا لتوافد أعداد كبيرة من المواطنين خلال الدقائق الأخيرة، مما استدعى مد فترة العمل حتى ما بعد العاشرة مساءً لتمكين جميع الناخبين من الإدلاء بأصواتهم دون أي تعطيل أو تأخير.

جاء ذلك في تصريحات أدلت بها لمصراوي من داخل غرفة التحكم والسيطرة بالديوان العام،

واشارت المحافظ إلى أن غرفة التحكم والسيطرة تعمل على مدار 24 ساعة لمتابعة المستجدات أولًا بأول والتدخل الفوري حال حدوث أي طارئ وهى تُعد "العقل الرئيسي" لإدارة الأحداث الهامة داخل المحافظة، إذ تضم ممثلي كافة الجهات المعنية بالعملية الانتخابية، بالإضافة إلى ممثلي شركات الخدمات لمتابعة حالة الطقس وتأثيراتها المحتملة على سير العملية الانتخابية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جاكلين عازر انتخابات مجلس النواب 2025 عملية التصويت

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ساويرس: تنمية مهارات الشباب يرفع رواتبهم لـ15 ألف جنيه وهو الحد الأدنى للمعيشة
اصطياد تمساح الزوامل بعد أسبوع من البحث والهدوء يعود للشرقية -صور
بعد تأثيرها على قبرص واليونان.. هل تتأثر مصر بـ"العاصفة بايرون"؟