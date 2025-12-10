"القومي للمرأة" يختتم ورشة "أمانة في إيدك" ضمن فعاليات حملة مناهضة العنف

بدأ المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، مؤتمرًا صحفيًا لمتابعة سير التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025 داخل الدوائر التي ألغت المحكمة الإدارية العليا نتائجها في المرحلة الأولى.

وتُجرى الانتخابات في 30 دائرة موزعة على 10 محافظات، بإجمالي 58 مقعدًا داخل 2372 لجنة فرعية، بينما يبلغ عدد الناخبين المقيدين بهذه الدوائر 16.043.297 ناخبًا.

تفاصيل الدوائر واللجان وعدد الناخبين:

محافظة الجيزة: 7 دوائر، 571 لجنة فرعية، 4.954.194 ناخبًا

(الجيزة – البدرشين – بولاق الدكرور – العمرانية – الأهرام – أول أكتوبر – منشأة القناطر)

محافظة الفيوم: دائرة واحدة، 93 لجنة فرعية، 667,149 ناخبًا

(سنورس)

محافظة المنيا: 5 دوائر، 489 لجنة فرعية، 3,060,503 ناخبين

(أول المنيا – مغاغة – أبو قرقاص – ملوي – دير مواس)

محافظة أسيوط: 3 دوائر، 353 لجنة فرعية، 2,268,987 ناخبًا

(أول أسيوط – القوصية – أبو تيج)

محافظة سوهاج: دائرة واحدة، 55 لجنة فرعية، 354,472 ناخبًا

(البلينا)

محافظة الوادي الجديد: دائرتان، 60 لجنة فرعية، 195,479 ناخبًا

(الخارجة – الداخلة)

محافظة الأقصر: 3 دوائر، 147 لجنة فرعية، 922,698 ناخبًا

(الأقصر – القرنة – إسنا)

محافظة أسوان: 3 دوائر، 152 لجنة فرعية، 840,731 ناخبًا

(أول أسوان – نصر النوبة – إدفو)

محافظة الإسكندرية: دائرة واحدة، 152 لجنة فرعية، 1,263,674 ناخبًا

(أول المنتزه)

محافظة البحيرة: 4 دوائر، 300 لجنة فرعية، 1,515,410 ناخبين

(المحمودية – حوش عيسى – الدلنجات – كوم حمادة)

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن التصويت يستمر من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً، مع تخصيص ساعة راحة من الثالثة إلى الرابعة، داعية الناخبين للمشاركة واختيار من يرونه قادرًا على أداء مهام التشريع والرقابة.