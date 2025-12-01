إعلان

خالد أبو بكر: لم يتم تسجيل أي شكاوى أثناء فرز الأصوات في المرحلة الثانية

كتب : أحمد عبدالمنعم محمد السيد

09:12 م 01/12/2025

المحامي الدولي خالد أبو بكر

قال المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، إنّ المجتمع المصري يحظى ببرلمان يمثل مؤسسة دستورية أساسية، وأن مصر منضبطة ودولة مؤسسات مشيرًا إلى أن النتائج التي ظهرت حتى الآن لا يمكن لأي جهة أو محكمة أو حتى رئيس الجمهورية إلغاؤها، فهي نهائية وفق القانون والدستور. موضحًا أن مصر الآن تمتلك برلمانًا يعمل وفق نصابها القانوني والدستوري، وهو ما يضمن استقرار مؤسسات الدولة.


وأضاف أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ الخطوات التي تمت بعد المرحلة الأولى من الانتخابات، بما في ذلك حضور مندوبي المرشحين للفرز والتصويت، أظهرت التزام الجميع بالإجراءات القانونية، مؤكدًا عدم رصد أي شكاوى خلال هذه المرحلة، ما يعكس تنظيمًا دقيقًا وشفافية في العملية الانتخابية.


وأشار أبو بكر، إلى الدور الكبير الذي قامت به الهيئات القضائية والإعلام في متابعة الانتخابات، موضحًا أن أعضاء الهيئات القضائية ساعدوا في تيسير عمل الصحفيين الميدانيين، بينما راقب الإعلام العملية بشكل شفاف، ما عزز الثقة بين الناخبين والمترشحين.


وتابع أن المرحلة الثانية للانتخابات شهدت دقة أكبر، مع معالجة الملاحظات التي ظهرت في المرحلة الأولى، مؤكدًا أن الحصر والفرز تمت بشفافية كاملة، وأن الإجراءات المتخذة عززت نزاهة وشرعية العملية الانتخابية.


واختتم أبو بكر بالتأكيد على أن الدولة والإعلام معًا يضمنان متابعة دقيقة لكل تفاصيل العملية الانتخابية، ما يعكس احترام مصر للدستور والقانون، ويحقق رضا الناخبين والمترشحين على حد سواء.



خالد أبو بكر فرز الأصوات المرحلة الأولى انتخابات مجلس النواب 2025 مؤسسة دستورية أساسية

