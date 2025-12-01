الجيزة تطلق مسابقة لاختيار أفضل الأحياء والمراكز والمدن- تفاصيل

أعلن المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، إطلاق مسابقة دورية لاختيار أفضل الأحياء والمراكز والمدن والوحدات القروية، في إطار تعزيز روح التنافس الإيجابي بين الوحدات المحلية ودعم جهود الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح "النجار"، بحسب بيان محافظة الجيزة، الاثنين، أن المسابقة تشمل جميع الوحدات القروية بالإضافة إلى ٢٠ مركزًا ومدينة وحي بنطاق المحافظة، مؤكداً أن هناك معايير دقيقة ومعلنة لتقييم الجهات المشاركة، تعتمد على معدلات الإنجاز في الملفات المكلفة بها، وتنفيذ خطط العمل والخطة الاستثمارية، وسرعة التعامل مع شكاوى المواطنين، إلى جانب مستوى الالتزام والانضباط داخل الأجهزة التنفيذية ورضا المواطنين عن الأداء.

وأشار المهندس عادل النجار، إلى أن نتائج المسابقة ستسفر بشكل دوري عن اختيار حي ومدينة بالإضافة إلى ٣ وحدات قروية، وسيتم تقييمها من قِبل لجنة مشكلة من خبراء في مختلف التخصصات لضمان الحيادية والشفافية.

وشدد المحافظ على أهمية استثمار هذه المبادرات في تحسين أداء العاملين ورفع كفاءة المنظومة الإدارية والتنفيذية، وخلق بيئة تنافسية إيجابية تعود بالنفع على المواطنين.

وأضاف أن المحافظة حريصة على التوسع في تنظيم مثل هذه الفعاليات التي تتيح تبادل الخبرات بين الوحدات المختلفة، وكشف معوقات العمل ونقاط الضعف المشتركة، إلى جانب تسليط الضوء على النماذج المتميزة وتعميم التجارب الناجحة لتحقيق أقصى استفادة.

