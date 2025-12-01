وزير الأوقاف: 72 دولة تشارك في "العالمية للقرآن" بجوائز 13 مليون جنيه

خلال نوفمبر.. "الزراعة": ضبط أكثر من 682 طنًا من اللحوم غير الصالحة

تصوير- محمد معروف:

قال الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، إن المسابقة العالمية الثانية والثلاثين للقرآن الكريم، تُبرز أصحاب المواهب الذين سيكرمهم الرئيس السيسي في احتفالية ليلة القدر.

جاء ذلك على هامش المؤتمر التحضيري لإعلان تفاصيل النسخة ٣٢ من المسابقة العالمية للقرآن الكريم، بمسجد مصر بالعاصمة الجديدة.

وأشار إلى أن المسابقة يأتي معها هذا العام برنامج “دولة التلاوة”، الذي لاقى ترحيبًا واسعًا من أبناء مصر، وتجاوز أثره حدود الدولة ليصل إلى مختلف دول العالم.

وأضاف أن المسابقة العالمية موجهة في الأساس إلى المتسابقين من خارج مصر، إلى جانب أبناء الوطن في الداخل، مشيًرا إلى اقترانها بأولى نسخ مسابقة دولة التلاوة يمثل بشارة لتوفيق الله لمصر في هذا المجال.

وتوجه الدكتور الأزهري بخالص الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على رعايته الكريمة للمسابقة في نسختها الحالية، مؤكدًا اعتزازه العميق بالتراث المصري في التلاوة.

وأعلن وزير الأوقاف، إطلاق اسم القارئ الشيخ الشحات محمد أنور على هذه النسخة من المسابقة، معربًا عن سعادته باستضافة نجله الشيخ محمود الشحات محمد أنور قارئًا للمسابقة.

كما أعرب عن تقديره لوجود القارئ عبد الله عبد الموجود، أحد رموز “دولة التلاوة”، مؤكدًا أنه من المواهب التي أبرزتها المسابقة، وداعيًا الله أن يكون صوتًا معبرًا عن مصر في العالم كله، ووجه تحية كبيرة لأسرته ولمعلمه الذي حفظه القرآن الكريم.

وأوضح وزير الأوقاف أن مسابقة دولة التلاوة جاءت بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، التي أعرب عن تقديره لجهودها ودورها في دعم هذا المشروع، ووجه تحية تقدير أيضًا لممثلي الإذاعات والاتحادات الإسلامية المشاركة في فعاليات المسابقة.

وكشف الدكتور الأزهري أن نسخة هذا العام يشارك فيها 72 دولة، وهو ما يمثل زيادة كبيرة مقارنة بالأعوام الماضية، مؤكدًا سعي الوزارة إلى إرسال رسائل المودة والتقدير والريادة إلى كل الدول المشاركة.

وشدد وزير الأوقاف على أن الوزارة تتشرف بخدمة شعب مصر، والسعي الدائم لتقديم صورة مشرّفة للوطن وللعالم الإسلامي.، وقال إن ما تشهده الأيام الماضية والقادمة يمثل نموذجًا لما تعمل الوزارة عليه من أجل خدمة القرآن الكريم وتطوير الأداء الدعوي.

وأكد أن الوزارة لن تدخر جهدًا في ميادين التجديد، والعناية بالتلاوة، وتأهيل الأئمة والخطباء، وتطوير الكوادر المالية والإدارية والهندسية، بما يجعل مصر دائمًا رمزًا للنجاح والإنارة والعلم والوطنية.