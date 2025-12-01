قال الدكتور أسامة فخري الجندى، وكيل وزارة الأوقاف لشئون المساجد، إن الدكتور أسامة الأزهرى، قرر إطلاق اسم القارئ الراحل الشيخ الشحات محمد أنور على النسخة الثانية والثلاثين من المسابقة العالمية للقرآن الكريم.

وأضاف خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى لإطلاق النسخة الثانية والثلاثين من المسابقة العالمية للقرآن الكريم، الاثنين، بمسجد مصر الكبير بالعاصمة الجديدة، أن عدد المرشحين للنهائيات 158 متسابقا وهو أعلى رقم مسجل في مسابقات القرآن الكريم بالعالم من 73 دولة، كما وصل رقم المتسابقين أونلاين 115 متسابق، بإجمالي جوائز 13 مليون جنيه.

وبدأت فاعليات المؤتمر، بتلاوة آيات من الذكر الحكيم للطفل عبدالله عبدالموجود، بعد عودته لمسابقة دولة التلاوة مرة أخرى، مكان أحد المتسابقين الذي اعتذر عن استكمال الفاعليات لظروفه الصحية.

ومن المقرر أن يعلن وزير الأوقاف، فروع المسابقة العالمية ٣٢ للقرآن الكريم، والدول المشاركة وعدد المتسابقين، وقيمة الجوائز، والشعار الجديد الذي تحمله هذه النسخة، في محاولة لتعزيز الاهتمام بتعلم وتجويد القرآن الكريم بين جميع الفئات.