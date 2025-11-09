علّق عبدالحكيم عبد الناصر، نجل الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، على الجدل الذي أثير عقب تصريحات الفنان ياسر جلال في مهرجان وهران السينمائي، والتي قال فيها إن الجزائر أرسلت قوات صاعقة إلى ميدان التحرير لحماية المصريين بعد تهديد إسرائيل بشن هجوم عقب حرب 1967.

وقال في اتصال هاتفي مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الأحد، "أنا عمري ما سمعت عن رواية إنزال قوات صاعقة جزائرية في ميدان التحرير، ولعلها رواية فلكلورية لم تحدث بالمرة، أنا أعتز بالفنان ياسر جلال كممثل موهوب، لكنه ليس مؤرخًا."

وأضاف نجل الزعيم الراحل: "تلاقي لاعب كرة هائل، لكن عندما يخرج عن مجاله يبدأ في التحدث في أمور لا يعلمها، وهذه هي مشكلتنا، ومن قال لا أعلم فقد أفتى."

وأكد أن العلاقات المصرية الجزائرية علاقات تاريخية وعميقة، ولا تحتاج إلى روايات غير دقيقة لإبرازها، مشددًا على أهمية التحقق من المعلومات التاريخية قبل تداولها أو نسبتها إلى وقائع وطنية كبرى مثل حرب 1967.