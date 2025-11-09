السنباطي تصطحب 30 طفلًا للاحتفال بأعياد الطفولة بشمال سيناء

كتب- أحمد جمعة:

أجرَتِ الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، زيارة إلى محافظة شمال سيناء، حيث اصطحبت وفدًا من 30 طفلًا وطفلة من سفراء الطفولة بالمجلس، بمشاركة الطفلة الفلسطينية ريـتاج جحا، كضيفة شرف وأحدث سفيرة للمجلس؛ احتفالًا بأعياد الطفولة من محافظة شمال سيناء.

يأتي ذلك في إطار مواصلة المجلس القومي للطفولة والأمومة احتفالاته بأعياد الطفولة من محافظة شمال سيناء، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدعم أطفال مصر في جميع المحافظات، لا سيما المحافظات الحدودية، وتنظيم رحلات للنشء لتعريفهم بتاريخ وتضحيات الشعب المصري العظيم من أجل الحفاظ على استقرار وأمن الوطن.

وجاءت الزيارة في إطار احتفالات المجلس بأعياد الطفولة خلال شهر نوفمبر الجاري، وتضمنت عددًا من الفاعليات والزيارات الميدانية بالمحافظة، بدأت بلقاء اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء، ثم زيارة مستشفى العريش العام للاطمئنان على الأطفال الفلسطينيين المصابين جراء الاعتداءات على قطاع غزة، بالإضافة إلى زيارة متحف التراث السيناوي وجامعة سيناء، وتقديم الهدايا للأطفال في دار الرعاية بجمعية العبور للرعاية المفتوحة.

وأكدت السنباطي، خلال لقائها محافظ شمال سيناء، حرص المجلس على دعم أطفال مصر؛ خصوصًا في المحافظات الحدودية، مشيدةً بالتعاون المثمر بين المجلس والمحافظة في تنفيذ برامج حماية وتمكين الأطفال.

وثمَّن محافظ شمال سيناء زيارة وفد المجلس، مؤكدًا الدور الحيوي الذي يقوم به المجلس في حماية الأطفال من كل أشكال العنف، وتمكين الفتيات ودعم الأسرة المصرية.

حضر اللقاء كل من: الدكتورة هيام نظيف، نائب رئيسة المجلس، والكاتبة سماح أبو بكر عزت، كاتبة أدب الطفل، والدكتورة هناء السيد، مدير برنامج صحة الفتاة بالمجلس، وناصر مسلم، مستشار المجلس، ومنى مصطفى، مدير عام التوثيق، والمهندسة ليلى المرتجي، المشرف العام على فرع المجلس بالعريش.

وأشادت السنباطي، خلال زيارتها لمستشفى العريش العام، بالجهود التي تبذلها وزارة الصحة والسكان والأطقم الطبية والإدارية في تقديم الرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين المصريين والفلسطينيين؛ خصوصًا الأطفال المصابين، حيث قدمت رئيسة المجلس وسفراء الطفولة الهدايا للأطفال الفلسطينيين دعمًا نفسيًّا لهم وإدخالًا للبهجة على نفوسهم.

وزارت السنباطي والأطفال والوفد، متحفَ التراث السيناوي، واستمعوا إلى شرح مفصل عن مقتنيات المتحف التي تجسد ملامح الحياة السيناوية من أدوات زراعية وأزياء وأوانٍ تقليدية وغيرها، وكان في استقبال الوفد سوسن حجاب، رئيس مجلس إدارة جمعية حقوق المرأة السيناوية، وإبراهيم سالم، المدير التنفيذي للمتحف.

وأهدت الدكتورة جيهان فكري، رئيس جامعة سيناء، درع الجامعة إلى الدكتورة سحر السنباطي، تقديرًا لجهودها في تعزيز الجهود الوطنية لدعم الأطفال والأسرة المصرية، بحضور الدكتور عبد الحميد عبده نائب رئيس الجامعة. وألقت الكاتبة سماح أبو بكر عزت ندوة بكلية طب الأسنان حول أهمية أدب الطفل ودوره في تنمية الوعي الثقافي.

وعُقدت ندوة تعريفية، على هامش الزيارة، حول دور الهلال الأحمر المصري في شمال سيناء والجهود المبذولة في استقبال المساعدات الإنسانية والإغاثية وإرسالها إلى قطاع غزة.

وتفقدت السنباطي والأطفال جمعية العبور للرعاية المفتوحة، وقدموا الهدايا للأطفال المقيمين بالدار في أجواء من البهجة والمحبة.

ووجهت رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة الشكر إلى أطفال سفراء المجلس على جهودهم في نشر الوعي بقضايا الطفولة والأمومة بين أقرانهم، مؤكدة استمرار المجلس في تنفيذ مبادراته الهادفة إلى حماية الطفل المصري وتنمية قدراته.