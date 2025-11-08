إعلان

استقرار وتحذير.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

كتب : أحمد عبدالمنعم محمد السيد

08:49 م 08/11/2025

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

كتب- أحمد عبدالمنعم:

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا أكدت فيه استقرار الأجواء غدًا على أغلب الأنحاء، والعظمى على القاهرة الكبرى 28 درجة.

وتوقعت فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على بعض المناطق من مدينتي حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

ويبقى التحذير من الشبورة المائية وهى الظاهرة المؤثرة صباحاً على بعض الطرق المؤدية من و إلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق.

الهيئة العامة للأرصاد الجوية القاهرة الكبرى أمطار الشبورة المائية الطقس

