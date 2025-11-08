إعلان

السيسي يوفد مندوبًا للتعزية في وفاة نبيلة توفيق متولي

كتب : مصراوي

04:26 م 08/11/2025

الرئيس عبد الفتاح السيسي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

القاهرة (أ ش أ)

أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، العميد وائل موسى، للتعزية في وفاة نبيلة توفيق متولي، وإبلاغ أسرتها خالص عزائه ومواساته.

اقرأ أيضًا:

بمقدم 25 ألف جنيه.. ننشر أماكن وأسعار أراضي الإسكان المتوسط

ارتفعت 160% خلال سنة.. ننشر متوسط أسعار العقارات في 6 أكتوبر

جدل تسعير العقارات.. مطورون: يفتح باب مطالبة العملاء بسداد خسائر الشركات

العقار يربح من خفض الفائدة البنكية.. ارتفاع مرتقب في الأسعار وتحسن ملحوظ في مبيعات المطورين

هذا المحتوى من

Asha

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

عبد الفتاح السيسي السيسي نبيلة توفيق متولي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

- الافتتاح غدا.. 15 صورة من داخل وخارج محطات مونوريل شرق النيل
لقاء ترامب والشرع.. ما الملفات المطروحة على الطاولة؟