السيسي يوفد مندوبًا للتعزية في وفاة نبيلة توفيق متولي

القاهرة (أ ش أ)

أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، العميد وائل موسى، للتعزية في وفاة نبيلة توفيق متولي، وإبلاغ أسرتها خالص عزائه ومواساته.

اقرأ أيضًا:

بمقدم 25 ألف جنيه.. ننشر أماكن وأسعار أراضي الإسكان المتوسط

ارتفعت 160% خلال سنة.. ننشر متوسط أسعار العقارات في 6 أكتوبر

جدل تسعير العقارات.. مطورون: يفتح باب مطالبة العملاء بسداد خسائر الشركات

العقار يربح من خفض الفائدة البنكية.. ارتفاع مرتقب في الأسعار وتحسن ملحوظ في مبيعات المطورين