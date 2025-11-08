السيسي يوفد مندوبًا للتعزية في وفاة نبيلة توفيق متولي
أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، العميد وائل موسى، للتعزية في وفاة نبيلة توفيق متولي، وإبلاغ أسرتها خالص عزائه ومواساته.
