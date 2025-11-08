كتب- محمد شاكر وعمرو صالح:

قال الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي للمتحف المصري الكبير، إن لديه خطة للتسويق وفق مستويات عديدة منها الجهة المُشغلة للمتحف.

وأضاف "غنيم"، خلال كلمته ضمن فعاليات النسخة الثالثة من منتدى مصر للإعلام، اليوم: حتى يظل الزخم موجودًا على المتحف ولا يقل هناك الكثير من الطرق ومنها افتتاح قاعة عرض جديدة، وهو أمر مُكلف للغاية.

وحول تأمين المتحف حتى لا يحدث سرقة مقتنيات ذهبية مثل واقعة متحف اللوفر، قال "غنيم": الفترة الأخيرة في الوزارة رأينا ضجات إعلامية، ولدينا كاميرات محيطة بالمتحف كله من الداخل والخارج، والأهم هو معمل الترميم والمخازن، وعندما يتم نقل أحد المقتنيات من المعمل إلى الفاترينة جهاز الإنذار يضرب، وجميع المقتنيات مؤمنة بشكل كامل.

وبشأن اقتراح البعض بعمل قاعة بالهولوجرام للآثار المهربة بالمتحف، رفض "غنيم"، هذه الفكرة قائلًا: أنا كمتحف لا أتحدث سياسة وإنما أتحدث حضارة وثقافة وآثار.

وأضاف: اقتراحات وضع هولوجرام مكان القطع الأثرية المهربة أمر غير مناسب للمتحف وإنما مكانه أروقة التفاوض الدبلوماسي، والمتحف تأتي له كل الجنسيات وليس دوري أن ألعب سياسة، وإن كنت ألعب سياسة فهي سياسة بشكل مباشر عن طريق فرض القوى الناعمة للمتحف.

