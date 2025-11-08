سؤال في "النواب" لتحويل متحف التحرير إلى مركز دولي لعلم المصريات

كتب- نشأت علي:

طالب الدكتور إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب، الحكومة بالإسراع في تنفيذ اقتراح الفنان فاروق حسني، وزير الثقافة الأسبق، الخاص بتحويل متحف التحرير إلى مركز دولي لدراسة علم المصريات.

وأكد "رمزي"، في بيان اليوم، أن هذا المشروع سيمثل إضافة حضارية وعلمية كبيرة لمكانة مصر العالمية في مجالات الآثار والسياحة والثقافة، مشيرًا إلى أن ما طرحه الفنان فاروق حسني يعكس رؤية استراتيجية ثاقبة للحفاظ على تراث مصر القديم واستثماره علميًا وسياحيًا.

وشدد على أن تحويل المتحف إلى مركز دولي سيجعل من القاهرة قبلة للباحثين والدارسين في علم المصريات من مختلف دول العالم.

وتساءل الدكتور إيهاب رمزي، في سؤال وجّهه إلى الحكومة، قائلًا: "لماذا لا تفكر الحكومة في مثل هذه القضايا المهمة لاستثمار هذه الصروح الثقافية أفضل استثمار؟ وهل تمتلك القدرة على تنفيذ اقتراح الفنان فاروق حسني؟ ومتى سيتم التنفيذ؟ وما هي تكاليفه؟"، مؤكدًا أن المركز المقترح يمكن أن يشمل ندوات ومحاضرات وبرامج تدريبية متخصصة في علم المصريات، بما يحوّله إلى مدرسة عالمية حقيقية تُعنى بالبحث والتعليم والتبادل الثقافي، وتُبرز الدور الريادي لمصر كأمٍّ للحضارة الإنسانية.

ورصد الدكتور إيهاب رمزي، 6 مكاسب مباشرة لمصر من تنفيذ هذا الاقتراح، هي: تعزيز مكانة مصر العلمية والثقافية كمركز عالمي لدراسة الحضارة المصرية القديمة، زيادة الحركة السياحية من خلال جذب الزائرين والباحثين المهتمين بعلم المصريات، تنشيط التعاون الأكاديمي الدولي مع الجامعات والمراكز البحثية العالمية، تحويل وسط القاهرة إلى مركز إشعاع ثقافي يربط بين الماضي والحاضر، توفير فرص عمل جديدة في مجالات البحث والتعليم والترجمة والسياحة الثقافية، والمساهمة في الحفاظ على التراث المصري من خلال دراسات متخصصة ومشروعات توثيق رقمية حديثة.

وأكد "رمزي"، أن تنفيذ هذا المشروع سيكون خطوة رائدة في استثمار المتاحف كمؤسسات حية للعلم والثقافة والسياحة، مشددًا على أن مصر قادرة على أن تكون مرجعًا عالميًا في علم المصريات، ليس فقط بتاريخها، بل أيضًا بعطائها العلمي والحضاري المستمر، وامتلاكها جميع المقومات الطبيعية والبشرية لتحقيق مثل هذه المشروعات.

اقرأ أيضًا:

طقس خريفي وشبورة كثيفة.. الأرصاد تعلن طقس الأيام المقبلة

لليوم الثاني.. المصريون بالخارج يواصلون التصويت بانتخابات النواب 2025

ما هي أعراض مرض الحمى القلاعية؟.. وهل يؤثر على الإنسان؟