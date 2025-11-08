لليوم الثاني.. المصريون بالخارج يواصلون التصويت بانتخابات النواب 2025

لليوم الثاني على التوالي، واصل الناخبون المصريون بالخارج الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب 2025، حيث فتحت 139 لجنة فرعية أبوابها في 117 دولة حول العالم، وسط تسهيلات تهدف لاستيعاب أكبر عدد من أفراد الجاليات المصرية.

وتتابع غرفة عمليات مركزية بوزارة الخارجية سير العملية الانتخابية على مدار الساعة، بالتنسيق الكامل مع الهيئة الوطنية للانتخابات، لضمان توفير التسهيلات وإتاحة الفرصة لجميع المواطنين للمشاركة في المرحلة الأولى من التصويت الخارجي التي تختتم اليوم، 8 نوفمبر.

ومن المقرر أن يُجرى التصويت في الداخل لنفس المرحلة يومي 10 و11 نوفمبر الجاري، على أن تعلن النتيجة الرسمية بحد أقصى يوم 18 نوفمبر.

الجدول الزمني الكامل لانتخابات مجلس النواب 2025:

المرحلة الأولى:

تصويت الخارج: 7 و8 نوفمبر.

تصويت الداخل: 10 و11 نوفمبر.

النتيجة الرسمية: بحد أقصى 18 نوفمبر.

جولة الإعادة (إن وجدت): تبدأ في الخارج يومي 1 و2 ديسمبر، وفي الداخل يومي 3 و4 ديسمبر، وتعلن النتيجة النهائية بحد أقصى 11 ديسمبر.

المرحلة الثانية:

تصويت الخارج: 21 و22 نوفمبر.

تصويت الداخل: 24 و25 نوفمبر.

النتيجة: بحد أقصى 2 ديسمبر.

جولة الإعادة (إن وجدت): تبدأ في الخارج يومي 15 و16 ديسمبر، وفي الداخل يومي 17 و18 ديسمبر، وتعلن النتيجة النهائية بحد أقصى 25 ديسمبر