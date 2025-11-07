أعلنت محافظة الجيزة، عن غلق كلي بشارع ٢٦ يوليو الاتجاه القادم من كوبرى ١٥ مايو اتجاه ميدان لبنان لتنفيذ أعمال مشروع المونوريل (محطة وادى النيل).

وأوضحت أنه في إطار تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع المونوريل محطة( وادي النيل/ ٦ أكتوبر )، سيتم تنفيذ أعمال الشدة المعدنية لعدد ١٢ برج معدنى لمسافة ١٢٠ م بشارع ٢٦ يوليو، وتحديدًا في الاتجاه القادم من كوبرى ١٥ مايو اتجاه ميدان لبنان.

وتابعت محافظة الجيزة، بحسب بيانها، الجمعة؛ أن ذلك يستلزم إجراء غلق كلي بشارع ٢٦ يوليو في الاتجاه المشار إليه، وذلك لمدة ٣ أيام بدءا من اليوم الجمعة الموافق ٧ نوفمبر ٢٠٢٥ حتى صباح يوم الأحد الموافق ٩ نوفمبر ٢٠٢٥ على أن يكون العمل من الساعه ١٢ صباحا حتى الساعة ٦ صباحا.

وأشارت إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة ستقوم بتنفيذ التحويلة المرورية على النحو التالى:

المسار البديل الاول: حركة سير المركبات القادمة من كوبرى ١٥ مايو والراغبة في استكمال السير اتجاه ميدان لبنان بالدخول يمينا إلى شارع صلاح جاهين ثم الدخول يسارًا إلى شارع الدكتور حجازى ثم الدخول يسارًا الى شارع وادى النيل وصولا الى شارع ٢٦ يوليو عقب تجاوز منطقة الأعمال.

المسار البديل الثاني: الدخول يمينا إلى شارع صلاح جاهين ثم الدخول يمينا إلى شارع أحمد عرابي ثم الدخول يمينا اتجاه شارع جامعة الدول العربية وصولا الى شارع السودان وميدان لبنان عقب تجاوز منطقة الأعمال.

ونوها محافظة الجيزة، إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بالتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية والكشافات والطواحين الضوئية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل، لضمان أمن وسلامة المواطنين، كما تم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير حركة المرور بشكل منتظم.