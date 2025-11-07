كتب- محمد بكر:

شهدت مقار التصويت في عدد من الدول، من بينها ميلانو بإيطاليا والبحرين واليونان (أثينا)، توافدًا متزايدًا من أبناء الجاليات المصرية منذ الساعات الأولى من صباح اليوم للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب للمصريين بالخارج، وسط أجواء مفعمة بالحماس والانتماء الوطني.

واصطف المواطنون أمام السفارات والقنصليات في طوابير ممتدة، تعبيرًا عن حرصهم على المشاركة في هذا الاستحقاق الديمقراطي المهم، والتعبير عن ثقتهم في القيادة السياسية ودعمهم لمسيرة التنمية في وطنهم.

وأكدت البعثات الدبلوماسية المصرية في ميلانو والبحرين والدوحة وأثينا جاهزيتها الكاملة لاستقبال الناخبين، وتيسير إجراءات التصويت، مع الالتزام بتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات، وتوفير كل سبل الراحة والتنظيم لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة.

وأعرب عدد من أبناء الجاليات المصرية في تلك الدول عن فخرهم بالمشاركة في الانتخابات، مؤكدين أن المشهد يعكس وعي المصريين بالخارج وحرصهم على أداء واجبهم الوطني والمساهمة في بناء مستقبل وطنهم، مشيرين إلى أن المشاركة الواسعة رسالة حب وانتماء من المصريين في الخارج إلى وطنهم الأم مصر.

وتُجرى عملية التصويت للمصريين المقيمين بالخارج في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، يومي الجمعة والسبت داخل 139 سفارة وقنصلية مصرية في 117 دولة.

ويُذكر أن انتخابات مجلس النواب تُجرى على مرحلتين ويتنافس فيها 2598 مرشحًا بالنظام الفردي، و4 قوائم بنظام القائمة المغلقة، ويكون الاقتراع بالجولة الأولى للمرحلة الأولى يومي 7 و8 نوفمبر الجاري بالخارج، وفي الداخل يومي 10 و11 نوفمبر، على أن تُعلن النتيجة الرسمية يوم 18 نوفمبر، وتُجرى الإعادة بالخارج يومي 1 و2 ديسمبر، وبالداخل يومي 3 و4 ديسمبر، ويتم إعلان نتيجة الإعادة في 11 ديسمبر المقبل.

