"قومي الإعاقة" يطلق غرفة عمليات لمتابعة تصويت المصريين بالخارج

أطلق المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، مساء اليوم، غرفة عملياته، لمتابعة تصويت المصريين في انتخابات مجلس النواب 2025 بالخارج، التي تُجرى على مدار يومي 7 و8 نوفمبر الجاري.

يأتي ذلك في إطار اختصاصات المجلس المنصوص عليها في المادة رقم (5) من قانون إنشاءه رقم (11) لسنة 2019، وفي إطار اهتمام القيادة السياسية بالأشخاص ذوي الإعاقة، وتوجيه رئيس الجمهورية بضرورة تكاتف جميع مؤسسات الدولة من أجل حماية وتعزيز حقوقهم.

وأكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أهمية مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في المشاركة بإيجابية في إنتخابات مجلس النواب، لافتة إلى أنهم كتلة تصويتية لا يُستهان بها، وأن المجلس اتخذ العديد من الإجراءات التنفيذية، التي تضمن نزاهة ممارسة هذا الحق، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإنتخابات.

وأوضحت، في بيان، أن المجلس كثف جهوده خلال الفترة الماضية بتنفيذ العديد من الورش التدريبية والندوات ضمن مبادرته "صوتك حقك"، التي تستهدف رفع وعي الأشخاص ذوي الإعاقة بأهمية الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات النيابية، لما يمثله هذا الحق الدستوري من أهمية كبيرة في رسم خارطة حياتهم، لافتة إلى أن المجلس أجرى تدريبًا لمتابعيه المنتشرين في مختلف محافظات الجمهورية، حول كيفية متابعة تصويت الأشخاص ذوي الإعاقة، والتعريف بتيسيرات الإتاحة، الواجب توافرها داخل مقار اللجان الانتخابية، وكذلك آليات التواصل مع المجلس، وكيفية ملء استمارة المتابعة، التي أعدها المجلس، لرصد التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على تذليلها فورًا من خلال التعاون والتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات، وقطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية.

وأضافت أن هذا التدريب يعكس حرص المجلس على متابعة مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، ورصد التحديات التي تواجههم، ورفع وعيهم من خلال سفراءه المنتشرين في المحافظات المختلفة.

وتابعت: كما يقوم المجلس بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، لتذليل التحديات، التي يتم رصدها أثناء إدلاء الأشخاص ذوي الإعاقة بأصواتهم، والعمل على حلها فورًا، لضمان المناخ المناسبة لهم أثناء عملية التصويت، موضحة أن المجلس شريك أصيل في الحملة القومية "شارك.. الكلمة كلمتك"، التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة، التي بهدف رفع وعي الشباب بأهمية المشاركة في الانتخابات النيابية، وتعمل هذه الحملة على تضمين الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن فئاتها المستهدفة.

