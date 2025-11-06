محافظة القاهرة تحظر السكوتر الكهربي وتعمم صورته

أصدر إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، قرارًا بحظر سير السكوتر الكهربي، بكافة شوارع ومحاور المحافظة سواء رئيسية أو فرعية.

وأكد قرار محافظ القاهرة، في بيان اليوم، على رؤساء الأحياء ضرورة التنسيق مع الإدارة العامة للمرور لشن حملات يومية لضبط السكوتر الكهربي، والتحفظ عليه، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية بالعرض على الجهات القضائية المختصة في هذا الشأن.

ونص القرار على أن تقوم الأحياء بحصر الكيانات والمحال والتي تقوم ببيع أو تأجير أو تسهيل الحصول على السكوتر الكهربي المشار إليه، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة وفق ما أقره قانون المحال العامة، وأن يقوم كل حي بإعداد محضر يومي بنتاج أعمال الحملات، على أن يتم عرضه على نائب المحافظ للمنطقة، تمهيدًا لعرض تقرير دوري أسبوعي متكامل بشأن أعمال الحملات في المنطقة على محافظ القاهرة.

وأكد قرار محافظ القاهرة، ضرورة أن تلتزم الجهات والإدارات المختصة بمحافظة القاهرة وذات الصلة باتخاذ الإجراءات اللازمة التي تضمن معاونة الأحياء في أداء وتنفيذ أعمالها.

