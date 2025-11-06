لمدة 8 ساعات.. قطع المياه عن هذه المناطق بالجيزة في هذا الموعد

أعلنت محافظة الجيزة، عن قطع المياه لمدة 8 ساعات مساء غدًا الجمعة الموافق 7 نوفمبر 2025، وذلك بعدد من المناطق؛ نتيجة أعمال ربط خط الطرد الجديد قطر ٥٠٠ مم على الخط القائم، والخاص بمحطة المانسترلي للصرف الصحي.

مناطق قطع المياه بالجيزة

أوضحت "الجيزة"، بحسب بيانها، الخميس، أن مناطق قطع المياه، هي: جزيرة الدهب، ساقية مكي، مساكن أم المصريين" في حي جنوب الجيزة".

وأوضحت أن موعد قطع المياه بعدد من مناطق الجيزة سيكون بدءًا من بدءاً من الساعة العاشرة مساء غدًا الجمعة الموافق وحتى الساعة السادسة صباح يوم السبت الموافق 8 نوفمبر 2025.

وأوضحت محافظة الجيزة، أن شركة مياه الشرب سوف تقوم بتوفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة.

وتابعت: فى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 لحين الانتهاء من الأعمال وإعادة ضخ المياه للمواطنين.