رسمياً.. اعتماد فوز خالد العناني مديرًا لليونسكو

كتب- أحمد جمعة:

قال السفير علاء يوسف، سفير مصر لدى فرنسا، إن المؤتمر العام لمنظمة اليونسكو اعتمد رسمياً انتخاب الدكتور خالد العناني مديراً عاماً للمنظمة.



وأوضح "يوسف" عبر حسابه على فيسبوك أنه جرى اعتماد فوز العناني بعدد أصوات غير مسبوق بلغ 172 دولة واعتراض دولتين وامتناع دولة واحدة.



وسبق أن فاز المرشح المصري الدكتور خالد العناني، بمنصب مدير عام منظمة اليونسكو، في الانتخابات التي جرت، يوم 6 أكتوبر الماضي.



ويخلف العناني الفرنسية أودري أزولاي، في رئاسة منظمة اليونسكو.