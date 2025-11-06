قال الدكتور عبد المنعم سعيد، الكاتب والمفكر السياسي، أن حماس تمثل خطرًا مباشرًا على مصر، حيث أنها قامت بحفر الأنفاق وتدريب الإرهابيين، مشيرًا إلى أن ضربها لإسرائيل ببعض الصواريخ لا يعفيها عن ما قامت به في بعض الدول المجاورة.

وأضاف "سعيد" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "المشهد" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الأربعاء: إن إسرائيل لا تريد السلام ودائما لديها أحلام توسعية.

وأشار إلى أن الأزمة في غزة مرشحة للاستمرار، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تشهد محاولة لتطبيق الاتفاقية التي تم الحصول على موافقة شكلية بشأنها، لكنها تواجه أدوات تعطيل متعمدة تعرقل التنفيذ الفعلي على الأرض.

وأوضح أن الجهود الحالية تتركز على التنسيق بين العمليات المرتبطة بالمبادرة التي تهدف إلى تثبيت وقف إطلاق النار، في وقت تتزايد فيه أعداد القتلى بمعدلات مرتفعة.

وأضاف أن المرحلة الراهنة تتطلب إقرارًا واضحًا بالقانون والنظام لضمان استقرار الوضع وتنفيذ بنود الاتفاقية بصورة عملية.

وأكد أن حركة حماس تراوغ في مسألة تسليم السلاح، إذ تسعى لتسليمه إلى السلطة الفلسطينية القادمة التي تعتبر، في الوقت الذي تضغط فيه الولايات المتحدة على الأطراف كافة من أجل اتخاذ قرار أممي يمنح قوة شرعية لتنفيذ بنود الاتفاق وضمان الالتزام به.

وقال: إن كلاً من حماس ونتنياهو لا يرغبان في تحقيق سلام حقيقي، وهو ما وصفه بأنه أمر بالغ الخطورة، مشيرًا إلى وجود نقطة مشتركة بين الطرفين تتمثل في توقيعهما المحتمل على اتفاقية سلام لأسباب تكتيكية وليس إستراتيجية.

