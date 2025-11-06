شهدت ليلة أمس، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

النهار تكشف رسميًا عن اسم برنامج أحمد شوبير الجديد

كشفت شبكة تليفزيون النهار عن إسم البرنامج الجديد الذي سيقدمه الكابتن أحمد شوبير على شاشتها.

الغناء كان لايف وليس مسجلًا".. مخرج عروض المتحف الكبير" يكشف عن مفاجأة بشأن الافتتاح

أكد المخرج عمرو الوديدي، المخرج المسؤل عن العروض على خشبة المسرح في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، أن الغناء في الحفل كان كاملاً بشكل حي (لايف).

السيسي يبحث مع رئيس جنوب أفريقيا سبل تعزيز التعاون المشترك والقضايا الأفريقية

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا بالرئيس سيريل رامافوزا، رئيس جمهورية جنوب أفريقيا.

الحكومة توافق على تأسيس "فيرم مصر" لتوطين صناعة الصوامع وتعزيز الأمن الغذائي

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع توطين صناعة الصوامع من خلال تأسيس شركة "فيرم مصر".

كيف تستعد "الجيزة" لانتخابات مجلس النواب 2025؟

وجه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن إلى سرعة التنسيق مع مختلف الجهات المعنية، لمراجعة مقار ولجان انتخابات مجلس النواب 2025، والتأكد من الانتهاء من جميع التجهيزات الخاصة باستقبال الناخبين والقائمين على العملية الانتخابية.

3 خطوات.. طريقة بسيطة للاستعلام عن الرصيد المتبقي في كارت شحن الكهرباء

أكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن شركات توزيع الكهرباء تواصل تسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة مستخدمي العدادات مسبقة الدفع، وذلك عبر خطوات بسيطة تمكن المشترك من معرفة الرصيد المتبقي في كارت الشحن وتنشيط العداد الكودي بعد إعادة الشحن.

"قومي حقوق الإنسان" يرحب بقرار اللجنة الأممية بالإبقاء على تصنيفه "أ"

رحب المجلس القومي لحقوق الإنسان، بقرار اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (SCA – GANHRI) بالإبقاء على تصنيف المجلس في الفئة "أ"، وهو القرار الذي يعكس التقدير الدولي لجهود مصر في تعزيز منظومة حقوق الإنسان وتطوير أداء مؤسساتها الوطنية، بما يتوافق مع مبادئ باريس.

الجناح المصري يفوز بجائزة أفضل تصميم في بورصة لندن الدولية للسياحة

قال بيان صادر عن وزارة السياحة والآثار، الأربعاء، أن الجناح المصري المُشارك في فعاليات بورصة لندن الدولية للسياحة، فاز بجائزة أفضل تصميم، وذلك تقديرًا لتميزه الفني والبصري وقدرته على إبراز الهوية الحضارية لمصر بأسلوب مبتكر وعصري يجمع بين الأصالة والتجديد.

اجتماعات مكثفة لأمانة المصريين بالخارج بحزب مستقبل وطن استعداداً لانتخابات مجلس النواب

أعلنت أمانة المصريين بالخارج بحزب مستقبل وطن برئاسة النائب محمود حسين، عن استمرار عقد اجتماعاتها خلال الفترة المقبلة، لمتابعة حشد وتصويت أبناء الجالية المصرية بالخارج، خلال انتخابات مجلس النواب المقبلة وذلك تنفيذا لتوجيهات النائب احمد عبدالجواد نائب رئيس الحزب والأمين العام.

وزارة الأوقاف تُطلق أضخم برنامج لاكتشاف المواهب في تلاوة القرآن الكريم

أطلقت وزارة الأوقاف المصرية بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برنامج «دولة التلاوة»، أكبر برنامج لاكتشاف المواهب في ترتيل وتجويد القرآن الكريم، والمقرر انطلاقه يوم الجمعة 14 نوفمبر الجاري.

