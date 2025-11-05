كيف تستعد "الجيزة" لانتخابات مجلس النواب 2025؟

وجه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن إلى سرعة التنسيق مع مختلف الجهات المعنية، لمراجعة مقار ولجان انتخابات مجلس النواب 2025، والتأكد من الانتهاء من جميع التجهيزات الخاصة باستقبال الناخبين والقائمين على العملية الانتخابية.

وأكد المحافظ على ضرورة الجاهزية الكاملة لاستقبال الناخبين، البالغ عددهم نحو 6.5 مليون ناخب، موزعين على 12 دائرة عامة تضم 386 مقرًا انتخابيًا و775 لجنة فرعية، مشيرًا إلى رفع حالة الطوارئ للدرجة القصوى استعدادًا للانتخابات.

وجاءت توجيهات المحافظ خلال اجتماعه مع مسؤولي الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة، لتوزيع الأدوار والمهام الخاصة بكل جهة، وبحث معوقات العمل والمقترحات اللازمة لسرعة الانتهاء من التجهيزات.

وأشاد النجار بجهود جميع الأجهزة التنفيذية، مؤكدًا أهمية بذل أقصى الجهود لتمكين المواطنين من ممارسة حقهم الانتخابي واختيار من يمثلهم في انتخابات مجلس النواب 2025.

وشدَّد المحافظ على ضرورة تكثيف التواجد الميداني وتشكيل لجان للمرور على المدارس المقرّر عقد اللجان بها، للتأكد من توافر جميع الأدوات والوسائل اللازمة لتيسير عملية التصويت، مع مراعاة حركة كبار السن وذوي الهمم، وتركيب المظلات ومقاعد الانتظار، والاطمئنان على سلامة مرافق الكهرباء ومياه الشرب ودورات المياه، وتوفير فرق ومعدات الطوارئ، فضلًا عن الاستعداد لموجات تساقط الأمطار وتجهيز سيارات شفط المياه بمحيط اللجان.

كما تضمنت توجيهات محافظ الجيزة رفع كفاءة محيط اللجان الانتخابية من خلال إزالة التعديات ورفع الإشغالات والسيارات المتهالكة وتمهيد الطرق، مع تسيير دوريات نظافة على مدار الساعة لرفع المخلفات أولًا بأول، مؤكدًا ضرورة إزالة ومنع مختلف مظاهر الدعاية الانتخابية مع بدء سريان فترة الصمت الانتخابي.

وأوضح المهندس عادل النجار أن المحافظة تعمل بروح الفريق الواحد بين مختلف أجهزتها التنفيذية والأمنية لتوفير بيئة انتخابية آمنة ومنظمة تليق بالمواطن الجيزاوي مؤكدًا حرص الدولة المصرية على دعم المشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الوطني المهم.

وتابع المحافظ أعمال غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وآلية تواصلها مع الغرف الفرعية بالأحياء والمراكز والمدن الجديدة، مؤكدًا ضرورة المتابعة المستمرة ورفع تقارير دورية لغرفة العمليات الرئيسية حتى انتهاء فعاليات الانتخابات، مع رصد أي شكاوى أو مستجدات والتعامل معها بشكل فوري لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة وانتظام.

وحضر الاجتماع كلٌّ من: إبراهيم الشهابي وهند عبدالحليم نائبي المحافظ، ومحمد نور السكرتير العام، ومحمد مرعي السكرتير المساعد، والعميد محمد الشافعي المستشار العسكري للمحافظة، إلى جانب رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، ومسؤولي الأجهزة والهيئات، ومديري المديريات والإدارات المعنية بالمحافظة.

