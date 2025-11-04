إعلان

بعد قليل.. ظهور نتيجة الحج السياحي 2026 | الرابط والخطوات

كتب- محمد أبو بكر:

05:46 م 04/11/2025

جبل عرفات

كشفت وزارة السياحة، أنه من المقرر ظهور نتيجة قرعة الحج السياحي لعام 1447هـ / 2026م خلال ساعات قليلة، حيث سيتم الكشف عن أسماء الفائزين الذين تم اختيارهم إلكترونيًا من بين آلاف المتقدمين.

ومن المنتظر أن يبلغ عدد الفائزين نحو 30 ألف مواطن ممن حظوا بفرصة أداء فريضة الحج هذا العام، وسط إقبال كبير على التقديم لموسم الحج السياحي.

رابط الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج السياحي

يمكن للمتقدمين في قرعة الحج السياحي 2026 معرفة النتيجة من خلال بوابة الحج المصرية عبر رابط إلكتروني موحد خصصته الوزارة، باتباع الخطوات التالية:

1. الدخول إلى موقع بوابة الحج المصرية، من هنا.

2. الضغط على خيار الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج.

3. إدخال الرقم القومي لمقدم الطلب في الخانة المخصصة

4. الضغط على أيقونة استعلام، لتظهر نتيجة القرعة مباشرة.

قرعة الحج نتيجة قرعة الحج الحج السياحي وزارة السياحة

