رئيسا "سلامة الغذاء" و"التمثيل التجاري" يبحثان دعم الصادرات الغذائية



التقى الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، الدكتور عبد العزيز الشريف، الوزير المفوض التجاري، وكيل أول الوزارة، رئيس جهاز التمثيل التجاري، وذلك بمقر الجهاز، في إطار حرص الهيئة القومية لسلامة الغذاء على تعزيز التعاون والتكامل مع أجهزة الدولة المعنية بدعم الصادرات المصرية ورفع تنافسية المنتج الوطني في الأسواق العالمية.



وخلال اللقاء، تم بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات دعم الصادرات الغذائية المصرية، وتبادل المعلومات حول متطلبات الأسواق الخارجية ومعايير سلامة الغذاء المطبقة دوليًا، بما يسهم في تيسير نفاذ المنتجات المصرية للأسواق المستهدفة، ويدعم تنفيذ استراتيجية الدولة لزيادة الصادرات غير البترولية.



وبحسب بيان صحفي، أكد الدكتور طارق الهوبي أن الهيئة تعمل على تطوير منظومة سلامة الغذاء في مصر وفقًا لأحدث المعايير الدولية، مع التركيز على تيسير إجراءات التصدير وتطبيق النظم الرقمية الحديثة لضمان سرعة الأداء وكفاءة الخدمات، مشيرًا إلى أهمية التنسيق المستمر مع جهاز التمثيل التجاري باعتباره شريكًا رئيسيًا في دعم ملف الصادرات الغذائية المصرية وتعزيز حضورها في الأسواق العالمية.



ومن جانبه، رحّب الدكتور عبد العزيز الشريف بالتعاون مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، مؤكدًا استعداد الجهاز لتقديم الدعم الكامل من خلال مكاتبه التجارية بالخارج، وتزويد الهيئة بالمستجدات الخاصة بمتطلبات الأسواق الدولية في مجال سلامة الغذاء، بما يسهم في تعزيز الثقة بالمنتج المصري وفتح آفاق جديدة أمام الصادرات الوطنية.



واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق وعقد اجتماعات دورية لمتابعة مجالات التعاون وتبادل الخبرات، بما يعزز جهود الدولة نحو زيادة الصادرات المصرية ذات الجودة العالية وتحقيق الأمن الغذائي المستدام.