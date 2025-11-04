"التنظيم والإدارة" يعلن عن مسابقة لشغل 4 آلاف وظيفة بهيئة الإسعاف

القاهرة- أ ش أ:

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة المهندس حاتم نبيل، عن حاجة هيئة الإسعاف لتعيين (2500) في وظيفة مساعد أخصائي خدمات إسعافية ثالث، و(1000) في وظيفة أخصائي قيادة سيارة طبية مجهزة ثالث، و(500) في وظيفة فني قيادة سيارة إسعاف طبية مجهزة رابع، طبقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

وحدد الإعلان الشروط التي يجب توافرها فيمن يتقدم للوظائف المُعلن عنها وتشمل ما يلي: أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية، ومحمود السيرة، وحسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره، وألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل، وألا يزيد سن المتقدم على (30) عاماً في تاريخ نشرالإعلان.

وبالنسبة لوظيفتي مساعد أخصائي خدمات إسعافية وأخصائي قيادة سيارة طبية مجهزة: يشترط الحصول على مؤهل عال يتواءم مع نوع وطبيعة العمل، وأن يكون التقديرالعام للمتقدم جيدا على الأقل، وبالنسبة لوظيفة فني قيادة سيارة إسعاف طبية مجهزة : يشترط الحصول على مؤهل فني متوسط أو فوق متوسط يتواءم مع نوع وطبيعة العمل، وسيتم رفض طلب المتقدم حال ثبوت حصوله على مؤهل أعلى أو أقل من المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة.

ويتم اجتياز الاختبارات وفقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن، واجتياز التدريبات المقررة بمعرفة الجهة طالبة الإعلان، واجتياز الكشف الطبي وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الاختبارات والتدريبات المطلوبة، وأن يقدم المتقدم إقراراً بالجهة طالبة الإعلان عند استيفاء مسوغات التعيين بقبول العمل في أي مكان بمصر وفقاً لما تقتضيه مصلحة العمل بالجهة، وسداد مبلغ مقداره (28) جنيهاً (ثمانية وعشرون جنيهاً فقط لاغير) لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن طريق الإيداع بأحد فروع البنوك الآتية :- (البنك الأهلي المصري – بنك مصر – بنك القاهرة) والتي تعمل في نظام التمويل الحكومي بكافة محافظات الجمهورية على حساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 0781200/450/9 حـ/ حصيلة رسوم أداء شغل الوظائف الحكومية، بخلاف مصروفات الإيداع، على أن يكون تاريخ الإيصال لاحق لتاريخ نشر الإعلان والتأكيد على أن يذكر به اسم المتقدم.

كما اشترط الإعلان أن تكون جميع المستندات المطلوبة أصلية مرونة وبصيغة jpg ومن بينها: صورة شخصية للمتقدم، وبطاقة الرقم القومي سارية (الوجهان)، والمؤهل الدراسي، وفي حال عدم تضمن المؤهل الدراسي التقدير العام للمتقدم يتعين تقديم إفادة تفيد حصوله على تقدير(جيد)، وذلك بالنسبة لوظيفتي مساعد أخصائي خدمات إسعافية وأخصائي قيادة سيارة طبية مجهزة، والمؤهل الأعلى (إن وجد) بالنسبة لوظيفتي مساعد أخصائي خدمات إسعافية وأخصائي قيادة سيارة طبية مجهزة، وإيصال الإيداع البنكي، والموقف من الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للإناث، وبطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة في حالة الأشخاص ذوي الإعاقة، ورخصة قيادة مهنية سارية درجة ثانية أو ما يعلوها (بالنسبة لوظيفتي أخصائي قيادة سيارة طبية مجهزة وفني قيادة سيارة إسعاف طبية مجهزة).

وشدد الجهاز على أنه لن يُلتفت للطلبات ما لم تكن المستندات أصلية ملونة باستثناء الموقف من الخدمة العسكرية أو الخدمة العامة، وأوضح أنه من المقرر فتح باب التقديم في المسابقة اعتباراً من 20 نوفمبر حتى 3 ديسمبر 2025 على موقع بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg/