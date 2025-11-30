مفتي الجمهورية: تمكين الشباب وبناء الوعي أساس التنمية وصناعة المستقبل

استقبل الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، اليوم الأحد، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين دار الإفتاء المصرية والوزارة في قضايا الشباب، وترسيخ الوعي، ومواجهة الظواهر المجتمعية السلبية.

وأكد فضيلة المفتي أن هذا اللقاء يأتي في إطار حرص دار الإفتاء على بناء شراكات فعّالة مع المؤسسات الوطنية المعنية بصناعة الوعي وتعزيز الانتماء، مشددًا على أن الشباب يمثلون الركيزة الأساسية لبناء الوطن وصناعة المستقبل وقيادة قاطرة التنمية، وأن دار الإفتاء مستعدة للتعاون الكامل مع وزارة الشباب في تنفيذ برامج مشتركة وورش عمل ولقاءات موجهة للشباب.

وبحسب بيان، أوضح الدكتور نظير عياد أن دار الإفتاء تمتلك منظومة بحثية وعلمية واسعة تسهم في دعم هذا التوجه، مشيرًا إلى مركز الإمام الليث بن سعد لفقه التعايش الذي يُعد أحد أهم الأذرع العلمية للدار في تعزيز مفهوم المواطنة وإبراز نماذج التعايش التي أنتجها التاريخ الإسلامي. ولفت إلى أن المركز يعمل وفق رؤية منهجية ترتكز على قراءة واعية للتراث وقدرة على مخاطبة تحديات العصر، بما يقدّم نموذجًا معرفيًا قادرًا على صناعة وعي مشترك بين أتباع الديانات والثقافات.

وأضاف المفتي أن وحدة "حوار" بدار الإفتاء تقوم بدور محوري في تفكيك الشبهات الفكرية والرد على الانحرافات المتطرفة من خلال إنتاج معرفي رصين يقوم على تحليل السياقات الفكرية المعاصرة، بما يقدّم خطابًا علميًّا يعكس وسطية الإسلام ويحمي الوعي العام من الأفكار الهدّامة.

واستعرض جهود مركز سلام لدراسات التطرف ومواجهة الإسلاموفوبيا، الذي يقدم مقاربات بحثية وتحليلية شاملة لمواجهة التطرف، ويساهم في تصحيح الصورة الذهنية عن الإسلام في الداخل والخارج، إضافة إلى دوره في إصدار المؤشر العالمي للفتوى الذي يرصد اتجاهات الفتوى حول العالم ويدعم الفتوى الرشيدة.

وأشار فضيلة المفتي إلى أن دار الإفتاء تولي اهتمامًا واسعًا بنشر المعرفة ومعالجة القضايا المجتمعية من خلال إصدارات علمية متخصصة مثل موسوعة الأسرة وكتاب "فتاوى الشباب"، فضلًا عن برامج التدريب الخاصة بالمفتين والباحثين داخل مصر وخارجها، إلى جانب الحضور القوي للدار على منصات التواصل الاجتماعي، الذي تجاوز 14.5 مليون متابع، ما يعزز وصولها إلى الشباب وتقديم محتوى توعوي مؤثر، بالإضافة إلى التوسع في فتح الفروع بالمحافظات لتوفير الفتوى الرشيدة للمواطنين.

من جانبه عبر الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن تقديره لفضيلة المفتي وجهود دار الإفتاء في خدمة قضايا الفكر والوعي، مؤكدًا حرص الوزارة على تعزيز التعاون المؤسسي مع الدار لما تمتلكه من خبرة علمية كبيرة وقدرة مؤثرة في مخاطبة الشباب.

وشدد صبحي على أن تعزيز الوعي يعد هدفًا استراتيجيًا تتكامل فيه جهود مؤسسات الدولة كافة، معلنًا تطلع الوزارة لإطلاق برامج نوعية ومبادرات مشتركة تعتمد على خبرات دار الإفتاء في تصحيح المفاهيم ومعالجة الظواهر السلبية وبناء شخصية شابة واعية وقادرة على المساهمة في نهضة الوطن.

واتفق الجانبان على عقد ورش عمل واجتماعات تنسيقية خلال الفترة المقبلة، لوضع آليات تنفيذية لبرامج التعاون المشترك، بما يحقق الأثر الإيجابي المستهدف في دعم الشباب وتعزيز الوعي المجتمعي.