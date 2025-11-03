مدبولي من الدوحة: صفقة استثمارية بين مصر وقطر خلال أيام

كتب- محمد نصار:

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ظهر اليوم؛ رابطة رجال الأعمال القطريين، برئاسة فيصل بن قاسم آل ثاني، على هامش حضوره نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، فعاليات القمة الأولى لقادة التحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر، والتي تنعقد بالعاصمة القطرية الدوحة، وذلك بحضور السفير وليد الفقي، سفير مصر لدى قطر.

في مستهل اللقاء، أعرب رئيس الوزراء، عن تقديره وسعادته بمقابلة رئيس وأعضاء رابطة رجال الأعمال القطريين، مؤكدًا عمق العلاقات المصرية القطرية، وتطلع مصر لدعم وتعزيز مختلف أوجه العلاقات مع قطر في مختلف المجالات.

وأشار رئيس الوزراء، خلال اللقاء، إلى ما شهدته الأوضاع الاقتصادية في مصر من تحسن خلال الفترة الماضية، في ضوء النتائج الإيجابية المحققة من تطبيق وتنفيذ العديد من الخطوات والإجراءات في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي، لافتًا إلى جهود تحسين مناخ وبيئة الاستثمار، فضلًا عن استقرار سوق النقد الأجنبي في مصر وسهولة تحويل أرباح الشركات الأجنبية خلال المرحلة الراهنة.

ولفت رئيس الوزراء، إلى أنه طبقًا لتوقعات الحكومة، فإن معدل التضخم سينخفض العام المقبل إلى نحو 8% نزولًا من نحو 12% حاليًا، منوهًا في هذا الصدد إلى جهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتحسين مناخ الاستثمار، والعمل على حل أي مشكلات أو معوقات تواجه المستثمرين، وذلك بما يسهم في التشجيع على ضخ المزيد من الاستثمارات.

ووجه رئيس الوزراء، الدعوة لرجال الأعمال والمستثمرين القطريين لزيادة حجم استثماراتهم في مصر، مشيرًا إلى أنه على استعداد لمقابلة أي مستثمر لبحث مقترحات وفرص الاستثمار في مصر بالعديد من القطاعات والمجالات.

وأكد رئيس الوزراء، حرص مصر على أن تكون تجربة المستثمر القطري ناجحة، مشيرًا إلى أن الأيام القادمة ستشهد الإعلان عن صفقة استثمارية بين البلدين، وهو ما يأتي في إطار الحرص على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية في البلدين لتنفيذ حزمة من المشروعات الاستثمارية.

من جانبهم، استهل أعضاء الرابطة، كلمتهم بتقديم التهنئة لقيادة وحكومة وشعب مصر بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير، الذي أبهر العالم بما يحويه من كنوز، مشيرين إلى أن الاحتفالية كانت مثار فخر للعرب جميعًا.

وأكدوا عمق العلاقات المتميزة بين البلدين، مُعربين عن تطلعهم لدعم العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات كافة، مشيرين إلى التواصل الدائم بين الرابطة والسفارة المصرية في الدوحة.

وخلال اللقاء، جرى استعراض خلفية معلوماتية حول الرابطة، ومؤشرات الاقتصاد القطري، ودار نقاش حول استفسارات أعضاء الرابطة بشأن التسهيلات والمزايا التي تُمنح للمستثمرين الأجانب والعرب.

وفي هذا السياق، استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، جهود تحقيق التنمية الشاملة في مصر، وعددا من المبادرات الرئاسية في هذا الصدد، والتي من بينها المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين".

