الصحة: إصابة 25 شخصًا في انقلاب "باص" تابع لوزارة الشباب

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، إصابة 25 مواطنًا إثر انقلاب ميني باص تابع لوزارة الشباب والرياضة عند الكيلو 40 على طريق "القاهرة - العين السخنة"، بمدخل العاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أنه فور وقوع الحادث في الساعة 9:03 صباحًا، تم الدفع بـ8 سيارات إسعاف مجهزة، وصلت الأولى إلى الموقع الساعة 9:12 صباحًا، ونقلت المصابين إلى مستشفى العاصمة الإدارية للتأمين الصحي لتلقي العلاج الفوري.

ووجّه الدكتور خالد عبد الغفار، برفع درجة الاستعداد وتقديم الرعاية الطبية للمصابين، وتوفير الإمكانيات الطبية والأطقم المتخصصة، مع متابعة دقيقة لحالة كل مصاب حتى الاستقرار والخروج.

من جانبه، أعرب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن شكره للأطقم الطبية والإسعافية على سرعة الاستجابة والكفاءة في إدارة الحادث.

وتنوعت الإصابات بين كسور في الضلوع والفقرات، وخلع بالكتف، وكدمات وسحجات، وارتجاج واضطراب في الوعي، فيما تم حجز الحالات الحرجة تحت الملاحظة المركزة.

وأكد "عبد الغفار"، أن الأطقم الطبية بمستشفى العاصمة الإدارية تتابع الحالات على مدار الساعة بإشراف استشاريين في الطوارئ والعظام والجراحة والمخ والأعصاب، مشددًا على تقديم الرعاية الكاملة لجميع المصابين

اقرأ أيضًا:

طقس الاثنين.. الأرصاد: أمطار رعدية وشبورة تصل لحد الضباب

حال عدم إضافة قيمة الشحن.. اتبع تلك الخطوات للحصول على رصيد عداد الكهرباء؟