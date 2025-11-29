أجرى برنامج "دولة التلاوة"، في حلقته السادسة اليوم السبت، منافسة جديةً وشريفة بين المتسابقين لتحديد المتسابق الذي سيغادر مراحل المسابقة.



وقد شهدت هذه الجولة حصول المتسابق محمد أحمد حسن على أعلى الدرجات، ليثبت جدارته في هذه المسابقة القرآنية المهمة.



جاءت نتائج المتسابقين متقاربةً جدًا، حيث حصد محمد أحمد حسن 269 درجةً، بينما حصل محمد أبو العلا على 266 درجة، وأحمد محمد على 268 درجة، ومحمد سامي محفوظ على 265 درجة، ومحمد وفيق حسن على 267 درجة.



وقد كانت المنافسة بشكل خاص بين محمد سامي ويوسف عبد العزيز، وهما صاحبا أقل الدرجات من لجنة التحكيم (حيث حصل يوسف عبد العزيز على 259 درجة).



وعلّق الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، على المنافسات، مؤكداً على الدعم الكامل للمشاركين.



وقال إن كل من دخل هذه المسابقة هو فائزٌ، ولكن مراتب الفوز وصوره تتفاوت، مهنئًا كل من شارك على الإبداع الجميل الذي قدموه.



ويستمر البرنامج، الذي يذاع على قنوات الحياة وCBC والناس في هدفه الأساسي المتمثل في اكتشاف المواهب الجديدة في تجويد وترتيل القرآن ا