وزير الكهرباء يتفقد سير العمل بالمركز الحقلي بجنوب سيناء -تفاصيل

تفقد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم السبت، المركز الحقلي التابع لهيئة المواد النووية بمنطقة أبو زنيم بمحافظة جنوب سينا؛ لتفقد سير العمل والوقوف على الواقع الفعلي لمعدلات الأداء، ومتابعة مستجدات تنفيذ ومجريات تقدم الأعمال داخل الموقع.

يأتي ذلك، حسب بيان الوزارة اليوم السبت، في ضوء توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة العمل واتخاذ الإجراءات اللازمة للاستفادة من العناصر الأرضيّة النادرة والتي يتم استخلاصها من خلال الخامات الأرضيّة، وفي إطار سعي الدولة لاستغلال مواردها الطبيعية والمواد الخام المنتشرة في ربوعها وتعظيم العوائد من تلك الموارد، وإنشاء الكيانات الاقتصادية التي تعمل على ذلك باستخدام التقنيات المتقدمة والتكنولوجيا الحديثة.

واجتمع الدكتور محمود عصمت بالعاملين في الموقع بحضور الخبراء والأساتذة من هيئة المواد النووية، والمهندس سامي أبو وردة رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء، واستمع إلى عرض تقديمي من الدكتور حامد ميرة رئيس هيئة المواد النووية، حول أهمية المركز الحقلي بمنطقة أبو زنيمة وخطة العمل وما يمثله على صعيد التعدين والاستخلاص وأهميته للاقتصاد القومي، بالإضافة إلى ما تمتلكه هيئة المواد النووية من مراكز حقلية أخرى، والتي يصل عددها إلى 9 مراكز منتشرة في ربوع البلاد من شمالها إلى جنوبها، ويعد المركز الحقلي بمنطقة أبو زنيمة من أهمها، بفضل المشروعات الحقلية والتكنولوجية الاستراتيجية المهمة التي يعمل عليها في ضوء التطور الذي شهدته أنشطة هيئة المواد النووية في المنطقة.

وتفقد عصمت خطوط الإنتاج والتصنيع والأعمال المنفذة من استكشاف وتقييم وتعدين للخامات الأرضيّة الحاملة للعناصر الأرضية والفلزات النادرة والتي تمثل عصب الصناعات التكنولوجية والإلكترونية الحديثة، وناقش خبراء الهيئة والكوادر القائمة على المشروع في طبيعة وجود وجيولوجية الخامات المتوافرة وطرق ووسائل التعدين والاستخلاص والتحديات التي تجابه طبيعة العمل، وكيفية التعامل معها ووسائل الدعم اللازمة للمركز الحقلي بأبو زنيمة في ظل ما يسهم به الموقع وما يمتلكه من كوادر بشرية ومقدرات تقنية في العديد من أوجه التنمية والعديد من المشروعات القومية التي تزخر بها سيناء ويجري العمل عليها خلال المرحلة الحالية، ومساهمة المركز في وضع استراتيجية تنمية سيناء؛ خصوصًا محور التعدين والصناعات القائمة على الخامات التعدينية.

وأكد الدكتور محمود عصمت أن هذه الزيارة تأتي في إطار خطة العمل لتنفيذ تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي في ما يتعلق بتعظيم العوائد من الخامات الأرضيّة وتعدينها واستخلاص العناصر والمواد النادرة، وتعزيز الدور الحيوي والمهم الذي تقوم به هيئة المواد النووية في هذا الصدد، موضحًا أهمية الوجود الميداني والتواصل المباشر مع العاملين، والقائمين على هذا الموقع من الخبراء والباحثين؛ نظرًا لطبيعة العمل الخاصة، وما لذلك من آثار إيجابية على تحسين بيئة العمل ومعدلات الأداء، ودعم الجهود والنتائج.

وشدد الوزير على أهمية الاستمرار والعمل على المزيد من الاستكشافات لدعم خطة الدولة واستراتيجية العمل لزيادة المردود الاقتصادي، انطلاقًا من الأهمية الاستراتيجية لهذه الثروات، والذي صدر التوجيه الرئاسي بتعزيز القيمة المضافة من خلال استخلاص العناصر النادرة واستهداف الخامات التي تحتوي عليها، مؤكدًا توفير الدعم اللازم والإمكانات المطلوبة والتقنيات والتكنولوجيا؛ لضمان الاستمرار وتحقيق النتائج والأهداف المرجوة.

واختتم الدكتور عصمت الزيارة الميدانية بتوجيه الشكر للعاملين والقائمين على العمل بالموقع.

