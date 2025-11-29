محافظ الجيزة: إعادة الانضباط لشارع العريش قريبًا

أكد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، أنه سيتم قريبًا حل مشكلة شارع العريش.

وأضاف "النجار"، خلال لقاء مع صحفيي بمحافظة الجيزة، أنه تم سيتم إنشاء سوق حضاري بمساحة 2000 متر مسطح وتسكين الباعة الجائلين في باكيات بعد ذلك، مشددًا على أن الشارع سيتم تسليمه لشرطة المرافق.

كان كشف مصدر مسؤول بمحافظة الجيزة، أن هناك خطة متكاملة لإعادة الانضباط إلى شارع العريش والشوارع المحيطة به، مؤكدًا أن المحافظة تعمل على مواجهة العشوائيات بشكل مكثف.

