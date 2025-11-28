كتب- محمد نصار:

أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل فوز مصر بمقعد في الجمعية العامة للمنظمة البحرية الدولية (IMO)، وذلك خلال الانتخابات التي جرت اليوم، وسط إشادة دولية بالدور المصري المتنامي في دعم منظومة النقل البحري عالميًا.

وأوضح الوزير أن هذا الفوز يأتي تأكيدًا لمكانة مصر الريادية في قطاع النقل البحري، وتعزيزًا لثقة المجتمع الدولي في الجهود المصرية لتطوير الممرات البحرية والموانئ، ودعم معايير السلامة والأمن البحري وحماية البيئة.

وأكد الوزير استمرار مصر في أداء دورها الفعال داخل المنظمة، والمساهمة في تطوير السياسات الدولية المعنية بالملاحة البحرية، بما يضمن تعزيز التجارة العالمية ورفع كفاءة سلاسل الإمداد.

وأشار الوزير إلى أن وفد مصر المشارك في انتخابات المنظمة البحرية الدولية استعرض المقومات الكبيرة التى تؤهل مصر للترشح لعضوية مجلس المنظمة خاصة أهميتها الكبيرة كدولة بحرية رائدة، كما استعرض الوفد ما نفذته مصر خلال السنوات الأخيرة من استراتيجية طموحة لتطوير وتحديث الموانئ القائمة وإنشاء موانئ جديدة ودورها فى دعم حركة التجارة الإقليمية والدولية خاصة مع وجود أهم الممرات البحرية العالمية بها وهى قناة السويس.