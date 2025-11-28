كشفت الإعلامية آية عبدالرحمن عن اعتذار مفاجئ لأحد المتسابقين في برنامج "دولة التلاوة" خلال الحلقة الخامسة من البرنامج، حيث أعلنت أن المتسابق شهاب أحمد حسن اضطر للانسحاب من المسابقة لظروف صحية.

وأضافت عبد الرحمن أن هذا الاعتذار أدى إلى إتاحة فرصة جديدة للمتسابق عبد الله عبد الموجود السيد، حيث سيتم إعادته إلى المسابقة.

وأكدت أن القائمين على البرنامج حرصوا على إتاحة هذه الفرصة لضمان استمرار التنافس الشريف بين المواهب الواعدة.

وأوضح شهاب أحمد حسن سبب اعتذاره قائلاً: "بسبب ظروف صحية"، مشيرًا إلى أن وضعه الصحي هو الذي دفعه لاتخاذ هذا القرار الصعب.

وتابع معبرًا عن أسفه لعدم تمكنه من متابعة رحلته في المسابقة التي تهدف إلى اكتشاف المواهب الجديدة في تجويد وترتيل القرآن الكريم.

من جانبها، أشارت الإعلامية إلى أن البرنامج يشهد مشاركة متميزة، حيث بلغ عدد المتسابقين في الاختبارات الأولية ما يزيد عن 14 ألف متسابق من مختلف محافظات الجمهورية.

وأكدت أن هذا الإقبال الكبير يعكس مكانة القرآن الكريم في قلوب المصريين.