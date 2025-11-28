توجيهات من محافظ الجيزة لرؤساء الأحياء والمراكز -(تفاصيل)

كتب- محمد أبو بكر:

شدد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، على ضرورة الارتقاء بمنظومة الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين، وفي مقدمتها أعمال النظافة ورفع الإشغالات، وذلك خلال ترؤسه اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة.

وأكد "النجار"، بحسب بيان محافظة الجيزة، الجمعة، أن الفترة المقبلة ستشهد تحركًا ميدانيًا مكثفًا لضمان تحسين مستوى الأداء داخل الأحياء والمراكز والمدن بما ينعكس على جودة الحياة للمواطنين وسهولة الحركة بالشوارع والميادين.

وجه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز، خلال الاجتماع ، بالاستمرار في تكثيف أعمال النظافة على مدار اليوم عبر الدفع بالفرق الميدانية والعمال والمعدات للتعامل الفوري مع التراكمات ورفع المخلفات أولًا بأول، مع التأكيد على متابعة الكنس الآلي واليدوي بصورة دورية، وضمان انتظام أعمال الجمع والنقل إلى المقلب العمومي، بما يسهم في الحفاظ على بيئة صحية ونظيفة.

وشدد المحافظ، فيما يتعلق بالإشغالات، على تنفيذ حملات يومية صباحية ومسائية لإزالة أي تعديات على حرم الطريق العام، سواء من الباعة الجائلين أو الأنشطة التجارية غير الملتزمة، مؤكدًا أن إعادة الانضباط للشارع الجيزاوي وتحقيق السيولة المرورية يمثلان أولوية قصوى للأجهزة التنفيذية.

ووجه محافظ الجيزة، بالمتابعة الدقيقة لالتزام المحال العامة بمواعيد الغلق المقررة، مشيرًا إلى تكثيف الحملات الرقابية للتعامل الفوري مع أي مخالفات قد تؤثر على راحة المواطنين أو تتسبب في إزعاجهم.

وفي إطار تعزيز التواصل المباشر مع الأهالي، شدد المهندس عادل النجار على ضرورة الإعلان بشكل واضح داخل المراكز التكنولوجية وفي المنشآت الحكومية عن موعد اللقاء الأسبوعي الثابت مع المواطنين مؤكدًا أهمية تلك اللقاءات في الاستماع للمشكلات واتخاذ قرارات تنفيذية سريعة تسهم في تحسين مستوى الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين على أرض الواقع.

