وزير الثقافة يكشف لمصراوي تفاصيل الدورة الأولى لـ"سومبوزيوم" مدن مصر

أعلن الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، إقامة الدورة الأولى من سمبوزيوم مدن مصر، في أسوان، خلال الفترة المقبلة.

وقال وزير الثقافة في تصريحات خاصة لمصراوي: سيجمع السمبوزيوم الوليد بين جميع أنواع الفنون سواء التشكيلية مثل النحت والرسم والتصوير الفوتوغرافي في فعالية ضخمة، كما سيضم السمبوزيوم أنشطة موسيقية وثقافية أخرى.

ولفت هنو إلى أن هذه الفعالية سيتم إقامتها بالتنسيق بين قطاع الفنون التشكيلية وهيئة المجتمعات العمرانية.

وأضاف هنو: من المقرر أن يقام السمبوزيوم خلال الفترة من 4 يناير إلى 14 فبراير، لمدة تصل إلى 40 أو 50 يوم، على أن يتم تخصيص 25 يوم للنحت.

وأكمل هنو: ستقام الدورة الأولى من السمبوزيوم في مدينة أسوان الجديدة، على أن تنتقل الدورات المقبلة في مدينة جديدة في محافظة أخرى.

وأشار إلى أن شخصية الأعمال النحتية والتصويرية ستميل إلى طبيعة المدينة، لأن الفعاليات ستقام على الشريط النيلي للمدينة.

