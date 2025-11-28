محافظ الجيزة يوجه باستمرار أسواق اليوم الواحد لتخفيف الأعباء المعيشية

أكد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، أهمية استمرار إقامة أسواق اليوم الواحد في مختلف أحياء ومراكز ومدن المحافظة لتوفير السلع الغذائية الأساسية واللحوم والدواجن للمواطنين بجودة مناسبة وأسعار مخفضة بما يساهم في تخفيف الأعباء المعيشية ودعم استقرار الأسواق.

وشدد المحافظ، في بيان، على أن نجاح تجربة أسواق اليوم الواحد خلال الأشهر الماضية يعكس دورها في إيصال السلع مباشرة من المنتج إلى المستهلك، وتقليل حلقات التداول وتكاليف النقل، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على السعر النهائي ويضمن توافر المنتجات بأسعار عادلة.

ووجه المحافظ، رؤساء الأحياء والمراكز بالتوسع في نقاط إقامة الأسواق لتغطية أكبر عدد من المناطق بالتنسيق مع وزارة التموين والغرفة التجارية والجهات المعنية وعدم حصر إقامة الأسواق في مناسبات محددة لتحقيق أقصى استفادة منها للمواطنين.

